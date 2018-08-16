Малоизвестные факты о произведениях Булгакова

Произведения Михаила Булгакова отличаются яркой сатирой и мистикой, а еще овеяны тайнами, которые с годами приобретают все больше версий. Историки решили развенчать некоторые мифы, связанные с его литературными работами, а также раскрыли несколько секретов жизни. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.

Персонаж

В 1927, в годовщину кончины Пушкина, сразу несколько известных авторов явили миру свои пьесы, посвященные выдающемуся поэту, в их числе оказался и Булгаков. Он написал работу "Александр Пушкин", в которой отсутствовал один самый главный персонаж.

В частности, герой Пушкина практически не появлялся на сцене. Таким образом писатель пытался максимально точно передать трагизм столкновения поэта с обстоятельствами, помочь понять его чувства и переживания.

Душа

Михаил Булгаков очень любил слушать оперу "Фауст", ради чего нередко посещал Большой театр. Указанное произведение успешно поднимало ему настроение, а также он считал образ Фауста достаточно близким к себе. Как-то писатель после посещения очередного представления вернулся с чувством депрессии, что имело связь с произведением "Батум". В образе Фауста он сумел узнать себя в качестве продавшего душу, поскольку согласился создать пьесу о Сталине.

Клад

В работе "Белая гвардия" писатель дал точное описание дому в Киеве, где он когда-то жил, а персонажи имели реальных прототипов. Однако хозяева этой жилплощади невзлюбили Булгакова из-за небольшой детали - клада, который якобы был спрятан в стенах. Они разбили почти все поместье, но так и ничего не нашли.

Шариков

Героя романа "Собачье сердце" Шарикова многие трактуют в качестве аллегории представителя низшего слоя общества, который после получения множества свобод обнаружил у себя эгоизм и стремление уничтожать себе подобных. Однако историки уверены, что эта повесть являлась скорее политической сатирой на властей СССР 1920-х. К примеру, Шариков-Чугункин мог быть Сталиным, Преображенский - Лениным по причине того, что "преобразил" государство, доктор Борменталь ассоциируется с Троицким, а Швондер - с Каменевым.

Воланд

Михаил Булгаков создал персонаж черта Воланда благодаря поэме "Фауст", где его имя упоминается всего раз. В старинной литературе Германии его называют Фаландом, а также это имя присутствует в "Мастере и Маргарите", в момент, когда служащие варьете оказываются не в состоянии вспомнить его имя. В первом издании произведения имелось порядка 15 рукописных страниц достаточно подобного Воланда, но они практически полостью утрачены.

Бегемот

При создании образа кота из "Мастера и Маргариты" Булгаков ссылался на демонических существ из книг других авторов. В демонологической традиции он являлся демоном чревоугодия, что напомнило писателю толпы людей, жадно скупавших себе деликатесы. Одна из бывших жен Булгакова заявляла, что прототипом для персонажа стал их кот Флюшка. Кроме того, существует версия, что в доме деятеля жил черный пес, который обладал незаурядным умом. Известен случай, когда после новогодних курантов собака четко пролаяла 12 раз, притом что никто ее подобному приему не обучал.

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