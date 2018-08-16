10 самых умных существ на планете

Многие не воспринимают животных как созданий, отягощенных интеллектом. Однако некоторые виды животных действительно удивляют ученых своими интеллектуальными навыками. Быть может когда-нибудь и они эволюционируют в высшую форму жизни. Day.Az со ссылкой на dnpmag.com представляет 10 самых умных существ мир.

Морские львы

Исследования показали, что морские львы обладают способностью мыслить логически.

Фактически, эти удивительные создания способны провести довольно сложные параллели, вроде а = b и b = с, то а = с.

Павианы

Когнитивные способности павианов весьма близки к тем, что выказывают шимпанзе. Кроме того, в отличие от других животных павианы умеют даже справляться со стрессом.

Овцы

Не стоит считать овец глупыми: эти животные способны демонстрировать широкий диапазон эмоций и очень быстро реагируют на смену окружающей обстановки.

Кроме того, именно овцы обладают лучшей памятью среди всех животных.

Еноты

Главный приз за находчивость ученые отдают милым енотам. Они умеют выстраивать сложные социальные связи и с легкостью осваивают новые инструменты для решения определенных проблем.

Крысы

Короли адаптации и обладатели весьма хорошей памяти. Конечно, мы относимся к этим неприятным зверькам с известной долей пренебрежения, но недооценивать их умственные способности тоже не стоит.

Коты

Коты далеко не так обучаемы как собаки, но только потому, что предпочитают сами выбирать вектор своего развития.

Хозяева кошек прекрасно знают, на что способны их питомцы ради достижения нужной им цели.

Бурундуки

Не удивляйтесь, но эти маленькие комочки меха, не способные вовремя убраться с пути вашего кресла на колесиках, тоже довольно умны.

Просто весь их интеллект заточен только на решение одной задачи: запасание пищи. Когда дело доходит до еды, то лучшего кастеляна чем бурундук представить сложно.

Слоны

Эти животные используют свои мозги, чтобы создавать и обрабатывать сложные социальные взаимодействия. Слоны - признанные обладатели лучшей памяти среди всех зверей, и даже способны выказывать некоторую эмпатию.

Собаки

Хотя уровень интеллекта разнится в зависимости от породы, в целом собаки на порядок умнее других животных. Большинство пород собак, таких как лабрадоры и бордер-колли, очень любопытны и быстро замечают малейшие изменения в окружающей среде.

Кроме того, следует учитывать и уровнь эмоционального интеллекта, который делает их лучшими друзьями человека.

Шимпанзе

И замыкает наш список опять обезьяна. Шимпанзе способны не только использовать инструменты для помощи всему сообществу, но и проявляют завидные умения в манипуляции окружающими.

По большому счету, именно шимпанзе считаются самыми умными животными на планете.

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