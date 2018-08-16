Факты о полетах на самолете, которые многие не знают

Независимо от того, летаете ли вы на самолете один раз в год или раз в неделю, наверняка, есть еще многое, чего вы еще не знаете о полетах. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет вниманию читателей малоизвестные факты о полётах на самолёте.

Кислорода в маске хватает примерно на 15 минут

В случае разгерметизации салона самолета с потолка упадут кислородные маски, которые пассажирам необходимо будет надеть. Кислорода в масках хватает примерно на 12-15 минут. Не волнуйтесь, этого достаточно, чтобы пилот успел совершить спуск на безопасную высоту.

Важно, как можно скорее надеть маску на нос и рот, так как у вас есть лишь 30 секунд до того, как давление в салоне упадет до критического уровня.

Умереть в полете технически невозможно

Хотя летный экипаж проходит специальное обучение и умеет оказывать первую медицинскую помощь, а некоторые даже прошли подготовку по базовой реанимации, большинство самолетов не имеют на борту сотрудников, которые обладают необходимой квалификацией констатировать смерть.

Это означает, что технически смерть не может быть зафиксирована во время полета в юридическом смысле, объявить человека мертвым можно лишь после приземления.

Туалет в самолете можно разблокировать снаружи

Санузлы самолета - лишь иллюзия невмешательства в вашу частную жизнь. Можно открыть двери снаружи, воспользовавшись внешним механизмом, открывающим замок, который обычно скрывается под надписью "Не курить" на двери.

Хотя это может показаться странным, туалеты разблокируются снаружи по соображениям безопасности.

Лучше не пить воду в самолете

Даже если вы не боитесь микробов, вам следует подумать дважды, прежде чем заказывать чай или кофе в самолете.

В питьевой воде, которая находится в баках самолетов, иногда находят потенциально вредные бактерии группы кишечной палочки.

Хотя специальные службы требуют, чтобы на самолете раз в год проверяли чистоту контейнера, в котором хранится вода, большинство стюардесс советуют не пить воду оттуда, а также чай и кофе, заваренные на этой воде. Речь идет об обычной не бутилированной воде.

Вы можете попросить целую баночку газировки

В самолетах некоторых авиалиний стюардессы разливают газировку и сок из обычной банки в пластиковый стаканчик меньшего объема. Но чаще всего вы можете просто попросить, чтобы вам дали целую банку. В девяти случаях из десяти стюардессы с радостью соглашаются это сделать, не требуя дополнительную плату.

Командир самолета обладает серьезными полномочиями

Согласно установленным правилам, как только убирается трап и закрываются двери, командир экипажа получает практически неограниченную власть.

Он может взять пассажира под арест, составить завещание, наложить штраф и не пустить на борт пассажира, который выглядит больным.

Ваш посадочный талон содержит много скрытой информации

Бо̀льшая часть текста на вашем посадочном талоне, вероятно, на первый взгляд не имеет для вас большого смысла, но на самом деле он содержит в себе массу интересной и важной информации.

Первые две буквы перед номером рейса указывают на название авиакомпании. Числа, составляющие номер вашего рейса, - это ключ к тому, в каком направлении вы полетите - рейсы с нечетным номером летят на юг, а рейсы с четным номером - на запад.

Между тем шестисимвольный сегмент в вашем посадочном талоне - это информация о бронировании или запись регистрации пассажира. Этот маленький код может быть использован онлайн, для того чтобы найти все от вашего места назначения до вашего возраста и информации о кредитной карте.

Нет ничего грязнее в самолете, чем откидные столики

Подносные столики обычно моют только один раз в день, когда самолет остается в аэропорту на ночь.

Рекомендуется брать с собой влажные салфетки, чтобы протирать ими поверхность, так как пассажиры кашляют, чихают, и микробы оседают на столиках. Кое-кто даже умудряется менять использованные подгузники на этих столиках.

Иногда, чем больше знаешь, тем меньше наслаждаешься полетом.

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