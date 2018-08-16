Для чего на самом деле нужны щетки на эскалаторах
Как оказалось, щетки на эскалаторах в метро нужны отнюдь не для чистки обуви и ступеней. Петербургский метрополитен в своем Telegram канале "Метро Повседневности" объяснил их истинное значение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, выяснилось, что они служат для безопасного спуска пассажиров.
Одна из самых распространенных травм на ступенях, это когда мокрая обувь пассажира касается неподвижной части балюстрады. Из-за возникающего трения нога может угодить в зазор между ступенью и "фартуком". Щетки смонтированы таким образом, что как бы ни встал человек, она создаст преграду, которая предотвратит травму.
Отмечается, что первые подобные системы безопасности начали устанавливать еще в 1970-х годах.
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