Ученые выяснили, когда произошел "Великий потоп" на острове Крит

Годичные кольца древних деревьев помогли археологам уточнить время взрыва супервулкана на острове Санторин, который погубил загадочную крито-минойскую цивилизацию. Их выводы представлены в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Археологи и геологи давно спорят о том, когда произошло это событие - письменные свидетельства, артефакты и прочие памятники культуры указывают на одну дату, а радиоуглеродный анализ - на другое время. Нам удалось сблизить эти оценки", - рассказывает Шарлотта Пирсон (Charlotte Pearson) из университета Аризоны в Темпе (США).

До извержения супервулкана современный архипелаг Санторин представлял собой единый остров. В конце 17 века до нашей эры катастрофическое извержение разрушило середину острова и оставило на его месте выемку объемом в 133 кубических километров, которую практически мгновенно поглотило море.

Разрушение острова вызвало цунами, затопившее соседний Крит, а также "бомбардировку" других окружающих островов обломками и вулканическим пеплом. Они нанесли смертельный удар по крито-минойской цивилизации и, как считают некоторые историки, породили легенду об Атлантиде. Последствия этого катаклизма также ощущались в Древнем Египте и в множестве других великих держав конца бронзового века.

Сегодня, как отмечает Пирсон, никто не сомневается в том, что это извержение действительно произошло во времена античности, однако представители разных дисциплин ожесточенно спорят о том, когда именно это случилось.

Дело в том, что египетские хроники, а также различные артефакты, найденные в Греции и Италии, указывают на то, что этот катаклизм произошел в начале 16 века, в 1570 году или даже позже. С другой стороны, следы вулканического пепла во льдах Гренландии, а также радиоуглеродный возраст артефактов с самого острова говорят о том, что Санторин взорвался гораздо раньше, в 1628 году до нашей эры.

Пирсон и ее коллеги попытались разрешить эти противоречия, объединив два метода "физической" археологии - радиоуглеродный анализ и подсчет числа годичных колец внутри стволов деревьев.

В прошлом, как отмечает Пирсон, ученые могли только приблизительно вычислить возраст этих прослоек, так как для этого требовались достаточно крупные образцы дерева, содержавшие в себе сразу несколько десятков колец. Это лишало подобную идею смысла и не позволяло точно вычислить то время, когда извержение вулкана вызвало временное похолодание на Земле.

Команде Пирсон удалось реализовать эту идею благодаря новым масс-спектрометрам и уникальным деревьям - остистым соснам из Калифорнии и дубам из Ирландии - прожившим почти пять и две тысячи лет.

Получив образцы стволов этих "аксакалов" флоры, ученые вычислили доли углерода-14 примерно трех сотен годичных колец, сформировавшихся в промежутке между 18 и 15 веками до нашей эры. Сопоставив эти данные с классической геохронологической шкалой, Пирсон и ее коллеги обнаружили, что возраст артефактов с острова Санторин сильно переоценивался.

На самом деле, они были захоронены в грунте не в 1628 году, а на 30-40 лет позже, в 1600-1580 годах до нашей эры. Подобное уточнение не только позволяет примирить археологов, геологов и физиков, но и говорит о том, что многие другие споры, к примеру, "войны" вокруг начала эпохи Нового Царства в Египте, могут быть вызваны аналогичными ошибками.