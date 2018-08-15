Ученые открыли молекулу, убивающую наиболее агрессивную форму рака мозга

Британские ученые открыли молекулу, заставляющую клетки глиобластомы, "рака Маккейна", и других злокачественных опухолей мозга уничтожать самих себя. Результаты опытов на мышах были представлены в журнале Science Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Когда мы начали эти опыты, мы думали, что KHS101 просто замедлит рост клеток глиобластомы. Оказалось, что это вещество не просто мешало им размножаться, а заставляло их "покончить с собой". Это лишь первый шаг на очень долгом пути к созданию полноценных лекарств, но мы надеемся, что в будущем KHS101 продлит жизнь многим пациентам", - заявил Хайко Вурдак (Heiko Wurdak) из университета Лидса (Великобритания).

Различные формы рака головного и спинного мозга встречаются очень нечасто по сравнению с раком груди, простаты или кишечника, однако их редкость компенсируется тем, что фактически все из них крайне агрессивны и опасны для человека. Приобретение такого рака в большинстве случаев ведет к быстрой гибели пациента из-за сложностей в применении химиотерапии или невозможности хирургического вмешательства.

Рак мозга чаще всего поражает детей, а не взрослых. Только на один из нескольких подвидов этих опухолей, глиобластому, приходится около 15% смертей от рака среди младенцев. До сих пор не было известно средств, которые могли бы предотвратить развитие этих опухолей и при этом не вызвать массовую гибель здоровых клеток мозга. Относительно недавно ученые обнаружили, что таволга и некоторые другие растения содержат в себе вещества, способные подавлять этот рак.

Как объясняет Вурдак, создание препаратов, способных уничтожать клетки глиобластомы или тормозить их рост, очень сильно ограничивается тем, что между мозгом и кровеносной системой существует барьер, препятствующий проникновению любых сложных молекул внутрь нервной системы.

Восемь лет назад его команда открыла одно вещество, обладающее таким свойством - гормон KHS101, заставляющий "заготовки" нейронов превращаться во взрослые клетки мозга. Как показали опыты на крысах, оно соединяется с белком TACC3, управляющим размножением стволовых клеток, и блокирует его работу. Это заставляет их "взрослеть" и превращаться в полноценные нейроны.

Относительно недавно ученые обнаружили, что активность этого белка заметно повышена в клетках глиобластомы и некоторых других типов рака мозга. Это открытие натолкнуло Вурдака и его коллег на мысль, что KHS101 можно использовать для замедления роста опухоли.

Они проверили эту идею на нескольких десятках мышей, в чей мозг они ввели культуры клеток особо агрессивных форм глиобластомы, астроцитомы и других злокачественных опухолей мозга. Когда рак "окопался" в их организме, ученые разделили грызунов на две половины, часть из которых получала инъекции KHS101, а другие - "пустышку".

К большому удивлению ученых, это вещество не только мешало размножению раковых клеток, но и заставляло их самоуничтожаться, взаимодействуя с цепочками генов, не связанными напрямую с TACC3. Что интересно, KHS101 никак не влиял на жизнь здоровых клеток мозга, не вмешиваясь в их метаболизм и "удушая" их так, как это происходило с раковыми клетками.

В целом, как показали последующие наблюдения за мышами, KHS101 замедлил рост опухоли примерно в два раза, благодаря чему грызуны смогли прожить примерно на 50-100 дней дольше, чем их сородичи из контрольной группы. При этом выяснилось, что это вещество одинаково хорошо действовало как на "чистые" опухоли, содержавшие в себе только один тип клеток, так и на комбинации из 5-6 разных культур глиобластомы.

Пока, как подчеркивают ученые, не стоит бежать в аптеку или больницу. KHS101 должен пройти массу клинических и доклинических испытаний для того, чтобы его можно было применять в больницах.

На это уйдет еще несколько лет, и пока нет никакой гарантии того, что он будет так же эффективно помогать людям, как и мышам. Тем не менее, Вурдак и его коллеги верят, что их препарат и его более совершенные версии пройдут все эти испытания и станут первым универсальным лекарством от самой "неуязвимой" формы рака.