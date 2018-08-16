В атмосфере "сверхгорячего Юпитера" обнаружены следы железа и титана

Следы железа и титана впервые обнаружили астрономы в атмосфере экзопланеты KELT-9b, получившей условное название "сверхгорячий Юпитер". Как сообщил интернет-портал Space.com, эта экзопланета, находящаяся в 620 световых годах от Солнечной системы в направлении созвездия Лебедя, представляет собой газовый гигант, в три раза превышающий самую крупную планету нашей системы - Юпитер - по массе и в два раза по диаметру, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Температура в верхних слоях планеты, обращающейся вокруг голубой звезды KELT-9, достигает 1700 градусов Цельсия и, по словам астрофизика Кевина Энга из университета Берна, участвовавшего в наблюдениях, эта экзопланета "столь горяча, что несколько напоминает звезду". Он не исключил, что в нижних слоях атмосферы температура достигает 4300 градусов Цельсия и в условиях таких высоких температур в атмосфере присутствуют атомы железа и других металлов. Ранее соединения титана удалось обнаружить лишь при наблюдениях экзопланеты Kepler-13A.

Участники исследований рассчитывают зарезервировать время для наблюдений с орбитального телескопа Hubble для того, чтобы попытаться обнаружить на "сверхгорячем Юпитере" следы воды и составить полный перечень химических элементов и соединений в атмосфере этой экзопланеты.

Кроме того, астрономы надеются получить представление об атмосферной динамике на KELT-9b. По мнению Кевина Энга, "в атмосфере, должно быть, бушуют мощнейшие бури".

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