АвтоВАЗ показал все рестайлинговые "Гранты" - ФОТО

Автопроизводитель заявил о старте производства обновленного семейства Lada Granta. Как и предполагалось ранее, Kalina тоже переименована в Granta, и теперь грантовское семейство состоит из 4 моделей, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

АвтоВАЗ заявил, что на конвейер встают сразу 4 обновленные модели под именем Granta: седан, лифтбек, хэтчбек и универсал. Две последние версии - это как раз бывшая Kalina, которая исчезнет после объединения семейств.

Все 4 модели объединяет новое "лицо" с фирменной Х-образной стилистикой, которая ранее была предсталена на седане Granta. Полностью переработанная передняя часть включает в себя новую головную оптику с темной глянцевой подложкой, иную решетку радиатора с увеличенным логотипом Lada и бампером с хромированными вставками в форме бумерангов, которые и формируют характерную Х-графику.

У седана также новый, визуально более легковесный задний бампер, слегка измененные фонари и выштамповки на крышке багажника. Еще у автомобилей семейства в зеркалах заднего вида появились интегрированные повторители поворотников, а колесные диски выполнены в новом дизайне.

А вот насколько сильно изменился интерьер обновленной Lada Granta, пока остается загадкой - производитель фотографии салона пока публиковать не стал. Хотя ожидается, что там появится новая шкала приборов с экраном бортового компьютера.

Технические параметры пока тоже не раскрываются, хотя начинка, скорее всего, осталась прежней.

Официальная премьера всего обновленного семейства Granta состоится в рамках Московского автосалона в конце августа-2018.