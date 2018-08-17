Где нацисты искали прародину ариев

Как известно, могущественная организация "Аненербе" - секретное подразделение СС, занимавшееся изучением различных магических практик - возникло на основе небольшого кружка мюнхенских оккультистов, который назывался "Туле".

Его члены еще в 1918 году провозгласили немцев прямыми потомками ариев, и помимо всего прочего активно занимались поисками легендарной прародины этого древнего народа.

В годы Второй мировой войны нацистское руководство продолжало начатое дело, направляя в разные страны исследовательские группы. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

В Исландии

Общество "Туле" было названо в честь легендарного острова, который согласно трудам античных авторов, находится на самой северной границе обитаемых земель. Именно там, как полагали немецкие оккультисты, в первую очередь, стоит искать истоки нордической расы.

Поскольку большинство исследователей считали, что остров Туле - это Исландия, в 1938 году представители "Аненербе" наведались туда под предлогом изучения географии и истории этого небольшого государства.

Первым о существовании легендарного острова написал греческий мореплаватель и ученый Пифей (около 350 - около 320 гг. до н.э.) в работе "Об океане". Согласно его указаниям, добраться до Туле можно, если 6 дней плыть на корабле на север от Британии. Причем, эта земля находится "...около замерзшего моря".

Разные исследователи выдвигали гипотезы, что кроме Исландии на право называться легендарной прародиной немцев могут претендовать Гренландия и Фарерские острова.

Примечательно, что античные авторы были невысокого мнения о жителях Туле. Так, известный ученый Страбон (около 64 - около 24 гг. до н.э.) полагал, что эта северная земля, как и многие соседние с ней территории, "населена совершенными дикарями, влачащими жалкое существование в холоде".

Будучи представителями крайне секретной организации, члены "Аненербе" не потрудились сообщить мировой общественности, нашли ли они какие-либо исторические свидетельства и артефакты, доказывающие, что именно Исландия является прародиной нордической расы.

В Скандинавии

На звание колыбели ариев, по мнению нацистских оккультистов, могли претендовать и скандинавские страны. Например, в 1936 году научные сотрудники СС посетили Швецию, их крайне заинтересовали наскальные рисунки (петроглифы), найденные археологами в провинции Бохуслен.

Согласно выводам ученых, возраст этих изображений может варьироваться от 2,6 до 4 тысяч лет. Это бронзовый век. Поскольку предки немцев, по мнению членов "Аненербе", были носителями древней культуры, то возникло предположение, что петроглифическое письмо Бохуслена придумали именно они.

Наскальные рисунки, обнаруженные в Швеции, действительно крайне интересны. Они изображают людей, животных, птиц, сцены охоты и сражений, лодки и корабли, солнце, различных древнескандинавских божеств, боевые повозки, всадников на лошадях и даже собак, уже прирученных людьми к тому времени.

Кстати, в 1994 году петроглифы Бохуслена вошли в список мирового наследия ЮНЕСКО. И большинство современных исследователей никак не связывают их с предками немцев.

На Тибете

Обстоятельные поиски прародины легендарных ариев нацисты вели и на Тибете. В 1938 году группа немецких ученых посетила Гималаи. Официальной целью экспедиции, которую возглавил исследователь Эрнст Шефер, было изучение уникальной природы и климата самой высокой горной гряды на нашей планете. На самом деле, многие научные работники этого не скрывали, они занимались поисками древних артефактов, хранившихся в буддистских монастырях с незапамятных времен.

Нацистов заинтересовали рассказы о прекрасной стране Шамбале, где можно обрести мистическую силу и приобщиться великих тайн мироздания. Сотрудники "Аненербе" предположили, что именно в таком особенном и затерянном месте может располагаться прародина ариев.

Исследуя монастыри буддистов, немецкие ученые стремились обнаружить сходство между архитектурой Тибета и памятниками древнегерманского зодчества. Представители СС проводили и этнографические изыскания, пытаясь найти потомков древних ариев, сохранившихся в Гималаях.

На Северном полюсе

В соответствии с так называемой "доктриной вечного льда", которой придерживались нацистские оккультисты, великая и могущественная цивилизация их предков погибла в результате глобальной катастрофы. Например, столкновение нашей планеты с крупным метеоритом могло ввергнуть Землю в очередной ледниковый период, во время которого арии не смогли сохранить свою древнюю культуру.

Кроме того, в самом первом сборнике индуистских гимнов "Ригведе", датированной II тысячелетием до нашей эры, содержится указание на то, что колыбелью цивилизации ариев была земля, расположенная на Крайнем Севере.

Один из авторов индийских "Вед" описывает, что в стране его далеких предков реки большую часть времени скованы льдом, а люди ходят по снегу. Полярная Звезда неподвижно находится на одном месте, а небо расцвечивают всполохи северного сияния. Упоминается в религиозном тексте и о холодных ночах, продолжавшихся по полгода, и о созвездиях, которые хорошо видны из Арктики.

Исходя из этих сведений, "Аненербе" искало прародину немцев в Заполярье и даже на Северном Полюсе. Причем, в районе вечной мерзлоты были организованы секретные научные базы фашистов, которые по совместительству занимались метеорологическими исследованиями. Данные о погоде ученые сообщали кораблям военного флота.

Целью оккультистов были тайные знания и магические артефакты, эти осколки древней цивилизации ариев, затерянные во льдах.

В Антарктиде

Не только Северный Полюс интересовал "Аненербе". В январе 1939 года немецкие ученые побывали в Антарктиде. Они предполагали, что искомая ими прародина может располагаться на этом континенте, а покрытые вечными льдами земли скрывают руины величественной цивилизации.

Целью нацистов была победа во Второй мировой войне, оккультисты надеялись, что обнаруженные ими артефакты помогут Адольфу Гитлеру и армии Вермахта одолеть все остальные страны и народы мира.

Отдельные источники утверждают, что в Антарктиде была создана секретная база нацистов № 221, которая называлась "Новый Берлин". Якобы немцы панировали активно осваивать Южный полюс, сделав его важной частью Третьего Рейха.

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