10 ошибок в уборке, от которых в доме еще грязнее

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет вниманию читателей 10 ошибок в уборке, от которых в доме становится еще грязнее. Делаете ли вы что-то из этого списка? Возможно, пришло время поменять привычки.

Ошибка №1: Вы используете одну тряпочку для всех комнат

Несмотря на то, что ткань постоянно контактируют со всевозможными моющими и чистящими средствами, на ее поверхности все же могут оставаться бактерии, грибки и паразиты. Используя одну и ту же тряпочку для уборки, вы переносите их с поверхности на поверхность. Это особенно опасно, если вы когда-нибудь мыли ей сантехнику или кухонную мойку.

Что делать: Приобретите набор салфеток из микрофибры разных цветов. Выберите цвет для каждой комнаты - например, синий - для ванной, желтый - для гостиной, розовый - для детской и т.д. Всегда придерживайтесь этой схемы и стирайте салфетки после каждой уборки.

Ошибка №2: Вы пользуетесь метелкой из перьев

Этот гаджет для удаления пыли уже давно признан неэффективным. Вопреки заверениям производителей о том, что метелки притягивают пыль и загрязнения, они, напротив, только способствуют ее распространению.

Что делать: Лучше средства в борьбе с пылью, чем влажная уборка, еще не придумали. Протрите поверхность салфеткой из микрофибры, смоченной водой или специальным средством, и удалите излишки влаги мягким бумажным полотенцем.

Ошибка №3: Вы забываете чистить фильтры в пылесосе

По мере заполнения фильтра пылью и волосами, мощность всасывания пылесоса начинает снижаться. Более того, частицы пыли могут выбрасываться обратно, делая воздух в квартире еще грязнее.

Что делать: Контейнеры и мешки для сбора пыли рекомендуется освобождать после каждой уборки. После отключения прибора от электросети протрите корпус, трубку и насадки влажной тряпочкой.

Ошибка №4: Вы моете все кухонные принадлежности в посудомоечной машине

Некоторые гаджеты, например, пресс для чеснока, блендер или терку, не стоит класть в посудомоечную машину. Техника не всегда способна вымыть застрявшие частицы пищи. Если их не очистить, во время следующего использования они могут попасть в еду и стать причиной пищевого отравления.

Что делать: Мойте кухонные гаджеты руками и желательно сразу после применения, пока продукты не успели засохнуть и намертво прилипнуть к поверхности.

Ошибка №5: Вы моете кухонную мойку губкой для посуды

Губка - чуть ли не самый грязный предмет на вашей кухне. На ней скапливаются полчища бактерий, особенно в том случае, если вы забываете ее вовремя дезинфицировать и менять. И уборка кухонной мойки только усугубляет эту ситуацию.

Что делать: Заведите отдельную губку или тряпочку для мытья особо загрязненных поверхностей - мойки, духового шкафа, фильтров вытяжки. И не забывайте регулярно промывать их в дезинфицирующих растворах.

Ошибка №6: Вы начинаете уборку с пола

Если вы сначала моете полы, а затем вытираете пыль и крошки со стола и шкафа, вы, скорее всего, делаете двойную работу. Часть из них обязательно упадет вниз - и вам придется убирать полы снова.

Что делать: Всегда проводите уборку по принципу "сверху вниз". Начните с окон, затем протрите подоконники и мебель, почистите диваны и кресла, и только после этого приступайте к уборке полов.

Ошибка №7: Вы наносите чистящее средство сразу на поверхность, а не на салфетку

Вы никогда не сможете рассчитать дозу чистящего средства, необходимую для уборки. Нанося его сразу на поверхность, вы рискуете "переборщить" - а, значит, липкие пятна и разводы вам гарантированы.

Что делать: Смочите небольшим количеством чистящего средства салфетку из микрофибры или бумажное полотенце и протрите ей поверхность.

Ошибка №9: Вы никогда не моете стиральную машину

Вместе с грязной одеждой внутрь машины попадают отмершие клетки кожи, пылевые клещи, грязь, волосы и шерсть животных. Они оседают на дверце, в складках уплотнителя, на трубах и фильтре. Со временем внутренние части машины загрязняются настолько, что пользоваться ей уже не имеет никакого смысла - стирка в грязной воде приводит к появлению неприятного запаха от одежды.

Что делать: Время от времени устраивайте стиральной машине "банный день". Для техники с вертикальной загрузкой подойдет такой способ очистки: выберите режим с максимальной температурой, и после того, как барабан полностью заполнится водой, добавьте в нее 1 л уксуса и 1 стакан пищевой соды.

Поставьте цикл на паузу, откройте крышку и оставьте машину в таком виде на час. В это время вы можете помыть крышку и другие части стиральной машины. Через час закройте машинку и возобновите ее работу.

После окончания цикла протрите все внутренние части, включая барабан, насухо.

Чтобы почистить стиральную машину с фронтальной загрузкой, разведите 0,25 стакана пищевой соды в таком же количестве воды, залейте смесь в отделение для жидких моющих средств, а в барабан добавьте 2 стакана уксуса.

Запустите длинный цикл с высокой температурой. После его окончания протрите все части машины, включая дверцу и отсек для моющих средств, влажной тряпочкой.

Ошибка №10: Вы моете разделочную доску жидкостью для мытья посуды

Моющее средство и горячая вода удаляют лишь видимые остатки пищи. Но все дело в том, что ее частицы попадают гораздо глубже - в порезы и трещины. Там они загнивают, создавая благоприятную среду для развития болезнетворных бактерий.

Что делать: Подержите деревянные и пластиковые доски в воде с добавлением перекиси водорода или хлорки (2 ч.л. хлорки на 4 л воды), а затем хорошо прополощите в чистой воде и высушите на воздухе.