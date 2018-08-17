Зачем есть бананы каждый день

Бананы - это вкусно, и трудно найти того, кому данная ягода не по душе. Однако наравне со вкусовыми качествами, угощение еще и полезно для здоровья. Ученые рекомендуют включить банан в повседневный рацион, и положительный эффект от такой диеты не заставит себя долго ждать.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, существует мнение, что банан не слишком полезен, поскольку калориен и содержит много углеводов. Вот только если соблюдать меру, из экзотического плода можно получить множество полезных витаминов и не менее значимых микроэлементов.

К примеру, всего в 100 г банана можно найти белок, мизерное количество жиров и углеводов, клетчатку, калий, а также витамин C и B6, магний и натрий. Все указанные микроэлементы для здоровья играют далеко не последнюю роль.

К примеру, калий и магний положительным образом отражается на активности кровеносной системы и сердечной мышцы. За счет употребления банана возможно снизить артериальное давление и сократить риск развития болезней сердца. Кроме того, при регулярном наличии в рационе бананов человек укрепляет свои кости за счет содержания калия. Последний, между тем, минимизирует риск возникновения остеопороза. В процессе формирования костных тканей задействован и магний.

Еще одно преимущество заключается в заметном улучшении процесса пищеварения. Обеспечивается соответствующий эффект благодаря наличию в составе продукта клетчатки.

Витамин B6 положительно воздействует на активность ЦНС и функционирование мозга. В таком случае человеку становится куда проще бороться с нервным напряжением и стрессом, а также оказывается легче подавлять вспышки гнева.

На 100 г банана обычно приходится не более 105 калорий, поэтому ягода позволяет быстро обеспечить организм необходимой энергией. Хотя в бабане высокое содержание сахаров, там почти отсутствуют жиры, в связи с чем негативного эффекта для фигуры он не создает.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook