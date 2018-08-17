Точный гороскоп на пятницу

Отличительная черта гороскопа на сегодня - это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Другая же черта этого дня - непредсказуемость и спонтанность. Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, налетая как ураган, что может проявиться в любых сферах вашей жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда, но все же, окунаясь в водоворот романтических страстей и импульсивных поступков, старайтесь не потерять голову.

Овен

Сегодня вставая утром с постели, Овен не может даже предположить, какие изменения произойдут в его жизни! Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как он предполагал, заставляя Овна прямо на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства - любое событие сегодня имеет шанс отразиться на судьбе Овна, оставив в его жизни значительный след. Ему следует помнить об этом, за что бы он сегодня ни брался и какие бы решения ни принимал.

Телец

Тельцу следует прислушиваться к своей интуиции - она поможет ему ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы - непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Тельцу максимально использовать возможности сегодняшнего дня, в том числе и в романтическом плане. Телец имеет шанс встретить человека, заставляющего его сердце учащенно биться.

Близнецы

У Близнецов будет плохо с чувством юмора - особенно если оно направлено в их адрес! В течение дня у них в душе может накапливаться раздражение, которое Близнецы с удовольствием выплеснут на головы любого, кто рискнет над ними подшучивать или им возражать. Чтобы не провоцировать окружающих, да и самих себя, Близнецам сегодня полезно уйти с головой в дела и заботы - здесь их серьезность будет играть им только на руку.

Рак

День предоставляет Раку прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже - не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в его планы, ситуация может раз за разом подталкивать Рака к этому, предоставляя ему шанс показать себя с самой выгодной стороны. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений - словом, любой сферы жизни Рака, где он способен продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.

Лев

большую часть дня деловая активность Льва будет практически равна нулю, зато он с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Лев неожиданно для себя выступит инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Льва в ужас: сегодня день, когда он больше всего на свете ценит отдых, уют и комфорт.

Дева

Как бы ни хотела Дева расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ей это сделать. События будут требовать активного участия Девы, раз за разом выдергивая ее из состояния блаженного ничегонеделанья! В конце концов, Деве ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но она не пожалеет: сегодня ей предоставятся интересные возможности, воспользоваться которыми Дева сможет, только если будет полноправной участницей событий.

Весы

Весы могут неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывали. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Или поддаться желанию потратить крупную сумму. Другими словами, на финансовую сферу Весов могут повлиять сюрпризы судьбы или же их собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Весов - от домашнего хозяйства до любви. Так что сегодня им следует всерьез приготовиться к неожиданностям.

Скорпион

Настроение Скорпиона может ввести в заблуждение кого угодно, но только не его самого. Весь день он может чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Скорпиона и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана. Другими словами, Скорпиону сегодня не будет сидеться на месте, как бы он ни старался доказать себе и окружающим обратное.

Стрелец

Стрельцу необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за него. Правда, некоторые повороты событий могут его удивить: они не будут вписываться в рамки его повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Стрелец сумеет посмотреть на многие вещи под новым углом и увидит мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошел мимо.

Козерог

Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Козерога, открывая перед ним новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от него может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь! Так что звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.

Водолей

Водолей будет склонен демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины - особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело его отвлекать. Впрочем, звезды гороскопа предоставляют Водолею большой запас прочности: его целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать! Что же касается окружающих, то их попытки отвлечь Водолея вряд ли приведут к результату. Ну а если приведут, им же хуже: сегодня выведенный из себя Водолей опаснее разъяренного быка!

Рыбы

У Рыб будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажутся они сами. В течение дня кто-то из окружения Рыб вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение: "серая мышка" войдет в образ женщины-вамп, скряга расщедрится на угощение, недалекий коллега произведет на свет умную мысль... Впрочем, и сами Рыбы вряд ли сегодня станут исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook