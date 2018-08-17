Свободолюбивая обезьяна спрыгнула с 50-метровой вышки и выжила - ВИДЕО

Прыжок обезьяны с 50-метровой электровышки попал на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Видео было снято в деревне Хадия в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. Местные жители пытались приманить гульмана бананами и орехами. Вызванные ими зоозащитники даже полезли за ним на вышку, которую ради этого обесточили на три часа.

Однако животное отказалось принять помощь людей, прыгнуло с головокружительной высоты и убежало. Жители деревни устроили овацию обезьяне.

Гульманы - обезьяны из семейства мартышковых. Почитаются в Индии как священное животное, олицетворение бога Ханумана. В некоторых городах есть целые колонии этих обезьян, насчитывающие иногда более двух тысяч особей.

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