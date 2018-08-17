Названа самая высокооплачиваемая актриса

Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актрис 2018 года. Список был опубликован на сайте журнала Forbes 16 августа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За 12 месяцев 33-летняя актриса заработала 40,5 миллионов долларов. Ее доходы увеличились в четыре раза после участия в съемках фильма "Мстители 4", который выйдет на экраны в 2019 году.

На втором месте оказалась Анджелина Джоли, заработавшая 28 миллионов долларов за роль в фильме "Малифисента 2", премьера которого состоится в 2020 году. Тройку лидером замкнула Дженифер Энистон с доходом 19,5 миллионов долларов.

В десятку рейтинга также вошли Дженнифер Лоуренс, Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулия Робертс, Мила Кунис и Мелисса Маккартни. В общей сложности десять самых высокооплачиваемых актрис заработали 186 миллионов долларов до вычета налогов. Совокупная сумма выросла на 16 процентов по сравнению с 2017 годом.

В 2017 году лидером рейтинга стала Эмма Стоун благодаря роли в фильме "Ла-Ла Ленд", которая принесла актрисе "Оскар". 29-летняя Стоун заработала за год 26 миллионов долларов. В 2009, 2011 и 2013 годах Джоли была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

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