К азербайджанской ведущей сосватались в прямом эфире - ВИДЕО

Как сообщает BAKU.WS, позвонившая на передачу женщина сказала, что отправит к ведущей передачи Раксане Имир сватов для своего сына, передает Day.Az.



Телезритель разговаривала со вторым ведущим передачи Исламом Мехралиевым и сказала, что Раксана красивая девушка, и она отправит к ней сватов для своего сына

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