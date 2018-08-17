К азербайджанской ведущей сосватались в прямом эфире - ВИДЕО
17 августа 2018 14:13 289
Как сообщает BAKU.WS, позвонившая на передачу женщина сказала, что отправит к ведущей передачи Раксане Имир сватов для своего сына, передает Day.Az.
Телезритель разговаривала со вторым ведущим передачи Исламом Мехралиевым и сказала, что Раксана красивая девушка, и она отправит к ней сватов для своего сына
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