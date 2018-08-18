Названы самые продаваемые автомобили в мире - ФОТО

Аналитики составили рейтинг самых популярных моделей на всех рынках в первой половине 2018 года. Абсолютным бестселлером с гигантской цифрой продаж стал пикап марки Ford, о котором в России слышали лишь единицы, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Эксперты аналитической компании JATO Dynamicsопубликовали статистику мировых продаж новых легковушек за I полугодие 2018 года на 56 ключевых рынках. Статус самого продаваемого автомобиля подтвердил пикап Ford F-Series с результатом аж 534 827 реализованных машин (+3% по сравнению с 2017 годом). Эта модель официально не продается в России, но пользуется оглушительным успехом в странах Северной и Южной Америки.

Второе место в мировых продажах принадлежит компактному японскому седану Toyota Corolla (без учета построенного на его базе хэтчбека Auris). Продающаяся в том числе и на российском рынке модель с января по июнь глобально разошлась тиражом 478 122 автомобиля (+1,2%). Третье место в списке мировых бестселлеров защитил абсолютный лидер в классе имени себя - семейство Volkswagen Golf (431 837 шт., +0,6%).

В топ-10 мировых бестселлеров также вошли Honda Civic и Toyota RAV4, которая сместила Nissan X-Trail на шестую позицию и стала самым продаваемым SUV во всем мире. Далее идут Volkswagen Passat (включая китайский Magotan), Honda CR-V, Honda HR-V, а замыкает десятку хитов еще один американский пикап - Chevrolet Silverado.



Интересно, что в рейтинг топ-50 также вошли сразу три "чистокровных" китайских автомобиля. На 19 месте по продажам находится минивэн Wuling Hongguang, на 26-м - известный и в России вседорожник Haval H6, а на 29-м - компактный кроссовер Baojun 510 размером с Lada Xray.



В целом, крупнейшим автомобильным рынком в мире с большим отрывом предсказуемо стал Китай, где за 6 месяцев 2018 года было продано аж 12 234 244 новых автомобиля (+4%). Второе место по объемам продаж занимает США с цифрой 8 624 189 машин (+2%), а третьей стала Япония с показателем 2 691 054 автомобиля (-2%). Далее идут Индия, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада.