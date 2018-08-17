В янтаре найден жук-опылитель возрастом 99 млн лет

Жука-опылителя возрастом 99 миллионов лет нашли в янтаре из Мьянмы британские исследователи из Бристольского университета. Насекомое они описали в статье в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жука Cretoparacucujus cycadopholis ("любитель саговников") отличают необычно большая голова с крупными антеннами, большие глаза и острые когти. Саговники - это древняя группа семенных растений, шире всего представленная в мезозое, но сохранившихся и по сей день. Сохранившаяся на теле жука пыльца указывает на то, что он опылял саговники на 200 тыс. лет раньше, чем считалось.

"Наша находка указывает на то, что жуки опыляли саговники очень давно - как минимум начиная с раннего юрского периода, то есть задолго до того, как покрытосеменные растения начали доминировать на Земле, и задолго до того, как их опылители, такие как пчелы, начали распространяться по планете в меловом периоде", - отмечают исследователи. Они надеются, что им удастся узнать больше о том, как взаимодействовали растения и насекомые.