Ученые рассказали о смертельных рисках пассивного курения

Американские ученые выяснили, что пассивное курение в раннем возрасте повышает риск смерти от тяжелых заболеваний легких и сердца, сообщает портал Medscape. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Группа специалистов из Американского онкологического общества проанализировала данные о состоянии здоровья и анкеты с описанием диеты и образа жизни более 70 тысяч граждан США, которые никогда не курили, но в детстве (до 16-18 лет) находились в компании курильщиков.

Результаты исследования указали, что раннее пассивное курение повышает угрозу смерти в результате хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на 31%. Для взрослых, еженедельно проводящих не менее десяти часов рядом с курильщиками, вероятность умереть из-за ХОБЛ вырастает на 42%, от ишемической болезни сердца - на 27%, от инфаркта - на 23 процента.

Ученые отмечают, что курящие родители подвергают своих детей повышенному риску заболевания астмой и развитию других легочных дисфункций в более зрелом возрасте.