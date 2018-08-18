Что было главной ошибкой Гитлера во Второй Мировой войне

Поражение Третьего Рейха во Второй мировой войне было вызвано множеством причин. Day.Az со ссылкой на russian7.ru обозначит главные стратегические ошибки, допущенные Германией в ходе конфликта.

Переоценка сил

Главной стратегической ошибкой Третьего Рейха была переоценка собственных сил. За основу при расчетах количества оружия, снабжения и живой силы при нападении на СССР брались результаты победоносной кампании во Франции. Германские военачальники были окрылены этой победой - армия Франции считалась сильнейшей сухопутной армией. К началу Второй мировой войны Франция была третьей по числу танков и самолетов и четвертой по мощи флота. Общая численность французских войск насчитывала более 2 млн человек.

Но война с СССР оказалась тотальной, расчет на молниеносный блицкриг -ошибочным. Осуществить его оказалось непосильной задачей.

Когда к осени 1941 года план "Барбаросса" провалился, это означало стратегическую катастрофу Третьего Рейха.

Лондон - на потом

15 августа 1940 года был совершен первый налет немецкой авиации на Лондон. Этот день считается началом Битвы за Британию. За один день люфтваффе потеряло в два с лишним раза больше машин, чем противник - 75 немецких самолетов против 34 английских.

Во время последовавших налетов отрицательная статистика сохранялась. В итоге, 17 сентября 1940 года Гитлер приказал перенести предполагавшуюся операцию "Морской лев" (высадка на Британские острова) на неопределенное время, 12 октября - перенес её на зиму. Весной уже 1941 года началась Балканская кампания вермахта, а летом Гитлер напал на СССР. Весной 1942 года Гитлер окончательно отказался от "Морского льва".

Лондон он оставил "на потом", что по нынешним оценкам экспертов было главной стратегической ошибкой фюрера.

Союзники-враги

Воевать Гитлер хотел и, как сам полагал, умел, а вот дружить у него получалось плохо, ему так и не удалось сделать из Германии и её союзников единую силу. Союзники Третьего Рейха имели во Второй мировой войне цели, которые были отличны от целей фюрера.

Япония не желала нападать на СССР и воевала с США. Испания отдала на Восточный фронт отдала всего одну дивизию, не считал СССР своим главным врагом Муссолини. Был раздор и между самими союзниками - Венгрия и Румыния считали друг друга противниками.

Союзничество с Третьим Рейхом было выгодно странам ОСИ только до той поры, пока немцы одерживают победы. Дипломат из Гитлера оказался слабый.

Слабое снабжение

В Третьем Рейхе во время войны постоянно возникали проблемы со снабжением. Это было вызвано несколькими факторами. Во-первых, немецкое вооружение было очень разномастным (французские пушки, чешские танки), то есть требовало миллион уникальных запчастей.

Логистика Третьего Рейха была слабой по причине кадров. Работа в стратегическом снабжении считалась повинностью - славы не добьешься. Поэтому так оказывались второсортные и третьесортные офицеры. Честолюбивые и одаренные офицеры, если занимались снабжением - то оперативным.

Нерешенный вопрос снабжения на Восточно фронте проявил себя в полной мере. В немецких танковых дивизиях только малая 10-я часть техники имела гусеничный ход. Остальные машины были колесными, то есть предназначались для дорог.

А в СССР их не было. На всю страну в 1941 году было меньше ста тысяч километров асфальтированных дорог. Машины вязли в грязи и снеге, технику даже приходилось оставлять. Снабжение тормозилось.

Иррациональность

Немецкий историк Бернд Вегнер из Университета бундесвера в Гамбурге среди стратегических факторов, приведших к поражению Германии, называет "табуизацию поражения", которая властвовала на всех системных уровнях и государства в целом, и армии в частности. И Черчилль, и Сталин важные решения принимали на советах, предполагали в своих расчетах даже варианты поражения.

Третий Рейх в своих расчетах не мог себе этого позволить. Любые пораженческие настроения пресекались на корню. Из-за этого, из-за системной ошибки в просчетах Германия не могла выстроить надежную военно-политическую концепцию войны. Тот же Вегнер писал: "Это звучит неожиданно, но большую часть войны Германия вела в импровизационном режиме". Даже во время Берлинской наступательной операции Гитлер продолжал верить, что к Берлину идут армии Венка, Буссе, армейской группы Ф. Штайнера, которые разобьют Красную армию. Как мы знаем из истории - не разбили.

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