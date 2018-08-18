Ужасы парижских катакомб - ФОТО
Большинство туристов считают столицу Франции городом любви. Неудивительно, ведь вокруг уютные кофейни, Эйфелева башня, уличные художники - сплошная романтика. Однако этот прекрасный город имеет свои темные стороны, о которых известно не каждому.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на anews.com, в числе самых жутких мест одну из лидирующих позиций занимают парижские катакомбы. Это место скрывается от любопытных глаз туристов глубоко под землей. И, по мнению побывавших там, это хорошо - не видеть подобное на поверхности.
Сеть туннелей под Парижем достигает в длину 1,5 километров. В 10 веке здесь располагались каменоломни, а уже через 3 века монахи начали использовать туннели в качестве винных погребов. В пещерах жители ближайшего монастыря хранили множество винных бочек, в то же время продолжая добычу известняка.
Однако вместе с тем, как расширялись владения города, в 17 веке каменоломни оказались частью Парижа. В то же время среди населения города резко встал вопрос о захоронениях. Дошло до того, что в 1780 году произошел ужасный случай: стена, которая отделяла кладбище от жилых районов, обрушилась и подвалы ближайших домов заполнили останки захоронений.
Именно тогда власти решили закрыть кладбище и официально запретили хоронить умерших. В качестве выхода из ситуации предложили простое решение: обустроить усыпальницу в подземных туннелях.
На сегодняшний день по подсчетам ученых в парижских катакомбах находятся останки как минимум 6 миллионов человек. Каждый череп и кость тщательно продезинфицированы, аккуратно уложены в виде стен и колонн. Выглядит это место действительно жутко.
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