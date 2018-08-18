Самые безумные просьбы авиапассажиров

Частная американская авиакомпания NetJets рассказала о самых безумных просьбах и привычках клиентов, пользующихся частными самолетами. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Например, один из пассажиров, который взял с собой на борт пса, попросил пилота посадить лайнер раньше времени, чтобы его питомец "мог немного прогуляться и подышать свежим воздухом", а затем продолжить путешествие.

Еще один пассажир потребовал, чтобы бортпроводники скачали ему весь сезон популярного на Netflix телевизионного сериала "Корона", а другой путешественник попросил, чтобы его домашнего поросенка, победившего в конкурсе, доставили до ярмарки и обратно.

Также один клиент заказал отдельное меню в свой самолет, в которое входили бутерброды, свежие овощи и фрукты. Однако он не съел ничего из этого - еда была для его попугая.

Последний случай, о котором рассказали сотрудники NetJets, связан с семьей из 36 человек, захотевших разом поехать в парк развлечений Диснейленд в Орландо. Для их перевозки потребовалось четыре частных самолета, так как они хотели приземлиться в Орландо одновременно.

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