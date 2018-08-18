Раскрыт "секрет" мумификации

Международная группа ученых установила, каким образом древние египтяне бальзамировали тела умерших. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Полностью результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science. Археологи подтвердили, что мумификация стала использоваться гораздо раньше, чем принято считать. Они провели ряд химических тестов на мумии, которая хранится в Египетском музее в Турине. Бальзамированное тело датируется 3700-3500 годами до н.э.

В состав вещества для бальзамирования, согласно приведенным в исследовании данным, уже 4 тыс. лет назад в основном входили растительное масло (вероятно, кунжутное), экстракт растения или корня (возможно, тростника), камедь (предположительно, экстракт акации), смола хвойных деревьев (скорее всего, сосны). Смешанная с маслом смола, предположительно, обладала антибактериальными свойствами и предотвращала тело от разложения.

Как отметил исследователь доктор Стивен Бакли, ученым наконец удалось найти подходящую для подобных экспериментов мумию, что и позволило проследить происхождение мумификации.

Работа началась с исследования бинтов, использовавшихся при мумификации. Эти артефакты хранятся в музее Болтона (графство Большой Манчестер). Ученые установили, что данная ткань была изготовлена примерно в 4000 году до н.э., хотя, по словам Бакли, ранее считалось, что в Египте тела начали бальзамировать лишь в процессе возведения пирамиды Хеопса в 2600 году до н. э. "Но мы обнаружили наличие свидетельств того, что консервация тел началась раньше этого [периода]", - говорит археолог.

Это открытие натолкнуло исследователей на идею изучить ничем не "загрязненную" мумию из туринского музея, которая никогда не подвергалась дополнительной обработке ради сохранения экспоната. "Совместив химический анализ с визуальным осмотром тела, генетическими исследованиями, радиоуглеродным анализом и микроскопическим анализом льняных бинтов, мы подтвердили, что конкретно данная ритуальная мумификация произошла примерно в 3600 году до н. э.", - сообщила доктор Яна Джонс, египтолог из университета Маккуори (Сидней, Австралия). Она пояснила, что в ходе работы был установлен пол и возраст смерти забальзамированного человека - это мужчина, умерший в возрасте 20-30 лет, добавила она.

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