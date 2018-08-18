В каком возрасте люди наиболее привлекательны для противоположного пола
Представители отделения социологии Мичиганского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, в каком возрасте мужчины и женщины наиболее привлекательны для представителей противоположного поля. В исследовании участвовали 200 тысяч человек. Об этом сообщает NY Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Социологи изучили количества сообщений, которые участники эксперимента получали от незнакомых лиц противоположного пола в соцсетях.
Исследователи сделали вывод, что представители обоих полов склонны реагировать на профили более привлекательных людей, чем они сами. Оказалось также, что для женщин важен интеллект и образование потенциального партнера. Мужчины же к этому показателю относятся равнодушно, а образованные женщины их, скорее, настораживают.
Ученые сделали вывод, что мужчины достигают пика популярности у представительниц прекрасного пола к 50 годам, а женщины - к 18, после чего этот фактор идет на спад.
Впрочем, психолог Мишель Друан не совсем согласна с результатами этого исследования.
"Представьте себе женщину, которая цитирует отрывок вашего любимого романа, говорит на нескольких языках, а также занимается поиском новых способов лечения болезней. Неужели вы считаете, что из-за этого она может быть непривлекательной?", - удивилась Друан.
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