Почему поручни эскалатора едут быстрее ступеней

Многие из нас каждое утро в метро задаются вопросом о том, почему эскалатор ведет себя странно. Если вы положите руку на поручень, то очень скоро обнаружите, что она уехала далеко вперед. Это происходит из-за того, что ступени и поручень едут с разной скоростью, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.



Давайте разберемся, почему так получается и как должно быть на самом деле.



Кстати, некоторые считают, что это сделано с умыслом. Суть задумки якобы заключается в том, чтобы заставить пассажиров догонять неуловимый поручень. Так поток людей становится более подвижным и не создается очередей на эскалаторе.



Но на самом деле отгадка кроется в деталях, а именно, в конструкции полотна эскалатора. Лестничное полотно работает в совокупности с тяговыми цепями. Вся эта конструкция приводится в движение с помощью редуктора. В этой системе поручень приводится в движение с помощью приводного блока. К сожалению, со временем приводной блок снашивается и "колесо" становится меньше в объеме. Именно поэтому поручень движется быстрее эскалатора.

Работники метрополитена в курсе этой проблемы и стараются контролировать разницу скоростей. Чаще всего та разница в движении, которую вы замечаете, не считается опасной, поэтому все остается как есть.