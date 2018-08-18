Выявлен способ раннего обнаружения смертельно опасной болезни

Ученые из Южной Кореи выявили способ раннего обнаружения болезни Паркинсона по изменениям в сетчатке глаз, результаты исследования публикует издание News Medical со ссылкой на журнал Neurology. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно выводам ученых, на ранней стадии развития смертельно опасного заболевания из-за гибели клеток головного мозга происходит истончение сетчатки глаз.

По словам автора исследования, доктора Сеульского национального университета Джи-Янг Ли, это взаимосвязь была выявлена впервые в истории медицины. Она добавила, это это открытие может позволить диагностировать болезнь Паркинсона обычным сканированием глаз.

В эксперименте приняли участие 49 человек пожилого возраста, у которых ранее нашли это заболевание, но которые еще не начинали лечение. Полученные данные сравнивались с результатом обследования 54 пожилых людей, у которых симптомов болезни никогда не наблюдалось.

Исследователи отмечают, что для подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие эксперименты большего масштаба.

Ранее сообщалось, что японские ученые из университета Киото с 1 августа начнут первые в мире клинические испытания на людях по созданию и пересадке нервных клеток из искусственных многофункциональных стволовых клеток для лечения болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона, которая до сих пор не поддавалась лечению, приводит к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими дофамина. Недостаток этого вещества в организме приводит к повышенной инертности и замедлению когнитивных процессов.