Вот как будет выглядеть интерьер нового Mercedes-Benz GLE - ФОТО

Вседорожник нового поколения сейчас можно считать, пожалуй, самой ожидаемой новинкой от Mercedes-Benz. Его испытания еще продолжаются, а фотошпионы помалу делятся разными фрагментами новинки. На сей раз в объективы попал интерьер GLE.

На этот раз опубликованы первые фотографииинтерьера Mercedes-Benz GLE, на которых салон можно рассмотреть безо всякого камуфляжа. Доминирующим объектом в интерьере вседорожника по примеру прочих новинок компании станет огромный дисплей, который, судя по всему, будет выполнять функции как приборной панели, так и монитора мультимедийной системы. Кроме того, на фото отчетливо различимы многофункциональный руль, четырехугольные дефлекторы системы вентиляции и тачпад на центральном тоннеле между двух массивных рукояток, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

По предварительным данным, Mercedes-Benz GLE нового поколения не будет иметь практически ничего общего с вседорожником предыдущей генерации. Он получит совершенно новую платформу (она известна под названием Mercedes High Architecture) и станет несколько крупнее. Вседорожнику традиционно предложат несколько вариантов подвески - от обычной пружинной до активной с гидравлическими элементами. Кроме того, ему обещано множество активных ассистентов управления, включая и приспособленные для преодоления бездорожья, и пакет Off-Road Plus, увеличивающий дорожный просвет на 50 мм.

Что касается моторной гаммы, то, по слухам, в нее войдет некая новая гибридная силовая установка, объединяющая электромотор и трехлитровый турбированный двигатель. Ожидается также и "заряженная" модификация от AMG.

Премьера нового поколения Mercedes-Benz GLE, по всей видимости, состоится уже в 2018 году.