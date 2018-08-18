Роналду спел на посвящении в «Ювентусе», стоя на стуле - ВИДЕО

18 августа 2018 12:46

Новичок итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел посвящение в игроки клуба во время ужина. Случилось это перед стартом нового чемпионата Италии. Португалец встал на стул и спел песню, читая текст с телефона. Одноклубники поддержали Роналду аплодисментами, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Напомним, что "Ювентус" заплатил за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год.

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Роналду спел песню, стоя на стуле, на посвящении в игроки

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