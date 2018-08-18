Роналду спел на посвящении в «Ювентусе», стоя на стуле - ВИДЕО
18 августа 2018 12:46 391
Новичок итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел посвящение в игроки клуба во время ужина. Случилось это перед стартом нового чемпионата Италии. Португалец встал на стул и спел песню, читая текст с телефона. Одноклубники поддержали Роналду аплодисментами, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Напомним, что "Ювентус" заплатил за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
13:38
Прогноз погоды на завтра
-
17 Авг. 14:07 5 258
-
17 Авг. 14:26 3 701
-
17 Авг. 18:22 3 688
-
17 Авг. 21:39 3 656
-
17 Авг. 22:00 2 473