Ученые: Землю все время атакуют мини-луны

До недавнего времени было принято считать, что у Земли всего один естественный спутник - Луна. В целом, не считая крупного астероида, обнаруженного в 2006 году на околоземной орбите и четыре года сопровождавшего нашу планету, это правда. Итак - спутник один. Подчеркнем - один постоянный.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, группа ученых опубликовала исследования, свидетельствующие о том, что небесные тела вполне себе "человеческого" (1-2 метра) размера непрерывно и, к счастью, в основном - безуспешно, атакуют нашу планету, в итоге надолго застревая на орбите. А поскольку они вращаются вокруг Земли с определенной периодичностью, исследователи назвали их "мини-лунами".

Почему же до этого момента мини-луны вокруг нашей планеты никто не замечал? Оказывается, эти маленькие астероиды невероятно трудно найти: 2 метра в космосе - величина микроскопическая. К тому же, мини-луны не остаются с нами надолго: немного полетав по орбите планеты, они снова отправляются в путешествие по бескрайнему космосу.

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