Приводят ли прививки к аутизму

Прививки во время беременности не повышают риск развития аутизма у ребенка, выяснили американские специалисты. Они надеются, что эти данные позволят будущим матерям принять верное решение и защитить ребенка от возможных инфекций.

В США беременные женщины получают вакцину Tdap, призванную защитить их и ребенка в первые месяцы жизни от коклюша, дифтерии и столбняка. Вакцинация проводится на 27-30 неделе беременности.

Несмотря на то, что миф о связи прививок с аутизмом был развенчан практически сразу после своего появления еще в XX веке, многие женщины и сегодня продолжают бояться, что вакцинация может привести к появлению у ребенка расстройства аутистического спектра.

Однако волноваться не о чем, выяснили специалисты американской медицинской организации Kaiser Permanente. Проанализировав десятки тысяч случаев вакцинации во время беременности, они не выявили никакой связи между прививками и развитием аутизма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Pediatrics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если какая-то женщина колеблется насчет того, делать ли ей прививку, эти данные должны ее успокоить, - считает доктор Трейси Бекерра-Калки, ведущий автор исследования. - Риск без вакцинации заболеть коклюшем намного выше, чем гипотетическая возможность осложнений после прививки, поэтому глупо от нее отказываться".

Пик смертности от коклюша приходится на возраст до года, поэтому для младенцев он наиболее опасен. Кроме того, заболевание может привести к воспалению легких, судорогам и поражению головного мозга.

У детей грудного возраста во время приступа кашля за счет сильного напряжения может сформироваться грыжа, выпасть прямая кишка. Причиной смерти, как правило, являются тяжелые проявления коклюша с нарушением мозгового кровообращения, осложненные пневмонией. Крайне неблагоприятно наслоение острых респираторных, стафилококковой инфекций, которые усиливают патологические процессы, развившиеся в результате коклюша, что в свою очередь приводит к более тяжелому течению воспалительных процессов.

"Любая беременная женщина может быть обеспокоена возможными последствиями для еще не рожденных детей, - поясняет Бекерра-Калки. - Мы хотели развенчать мифы, вызывающие это беспокойство. Один из вопросов, которые волнуют женщин, - может ли у ребенка развиться аутизм?"

Гипотеза о связи прививок с развитием аутизма появилась в 1998 году, когда британский исследователь Эндрю Уэйкфилд опубликовал работу, в которой описал несколько случаев аутизма у детей, получавших прививки от кори, краснухи и паротита. Его быстро поймали на подтасовке данных - так, например, у части детей симптомы аутизма проявились еще до прививок, для других же указанные Уэйкфилдом сроки начала заболевания не совпадали с данными, которые предоставляли родители.

Когда медицинский совет Великобритании запросил медицинскую документацию по всем детям, участвовавшим в исследовании Уэйкфилда, обнаружились и другие несостыковки. Ко всему прочему обнаружилось, что пациентов набирали по знакомству, преимущественно среди противников прививок. Уэйкфилд тем временем подчеркивал, что не следует прививать детей от кори, краснухи и паротита одновременно; необходимо использовать отдельные вакцины.

Одну такую вакцину от кори он как раз запатентовал перед проведением исследования.

"Скептическое отношение к вакцинации и прямой отказ от прививок в последние годы привели к появлению мест, где есть целые сообщества с непривитыми детьми, которые более восприимчивы к заболеваниям и представляют угрозу для здоровья более широкой общественности", - поясняют ученые.

Последующие исследования показали, что среди привитых и непривитых детей аутизм развивается у одинакового процента. Такие же результаты получили и исследователи из Kaiser Permanente.

Они проанализировали данные о 82 тыс. детей из Южной Калифорнии, чтобы выяснить, сколько малышей с аутизмом среди тех, чьи матери получили вакцину во время беременности, и тех, чьи отказались.

Оказалось, что среди первых количество детей с расстройствами аутистического спектра составило 1,5%, а среди вторых - 1,8%.

"Никакой связи между вакциной Tdap, полученной во время беременности, и аутизмом у детей обнаружено не было", - резюмирует Бекерра-Калки.

Медицинские эксперты единогласно сходятся во мнении, что вакцинация необходима еще до рождения ребенка, чтобы защитить его в первые месяцы жизни. Предоставление вакцин беременным женщинам позволяет обеспечить детям защиту до того времени, как им будут сделаны первые прививки.

Вопреки еще одному распространенному заблуждению, не способны прививки и подорвать иммунитет против других болезней. Весной 2018 года было опубликовано исследование, опровергающее этот миф.

Исследователи изучили медицинские данные 944 детей от двух до четырех лет. В дозе вакцины для ребенка содержится от 1 до 93 антигенов. Таким образом, привитые дети в исследовании в среднем подвергались воздействию 193-435 антигенов. Оказалось, что прививки отнюдь не делают детей более восприимчивыми к другим инфекционным агентам: между детьми, которые получили все прививки, и теми, кто не получил ни одной, не было никакой разницы в подверженности заболеваниям.

В будущем же, рассчитывают ученые, широкое распространение вакцин позволит сократить потребность в использовании антибиотиков и поможет бороться с ростом распространения так называемых супербактерий, которые особенно устойчивы к лекарствам. Использование антибиотиков способствует развитию и распространению инфекций, которые устойчивы к лекарствам, но вакцины уменьшают число заражений инфекциями и потребность в антибиотиках.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook