Занимательная математическая задача о бассейне
19 августа 2018 02:34 200
Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет занимательную математическую задачку о бассейне. Эта задача о бассейне напомнит вам о годах учебы в средней школе. Вам понадобится вспомнить кое-что о дробях, чтобы решить ее.
Задача
Мальчик решил поплавать в волшебном бассейне. Каждый раз, когда он прыгает в воду, ширина бассейна уменьшается на ⅓, а длина - на ½. Всего мальчик прыгает в бассейн три раза. После его прыжков площадь бассейна составляет 4 квадратных метра. Первоначально бассейн был шириной 9 метров. Какова была первоначальная длина бассейна?
Ответ можно посмотреть здесь.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
01:10 287
Приводят ли прививки к аутизму
18 августа 23:22
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Пакистана
18 августа 22:05
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
18 августа 21:54
Умер Кофи Аннан
18 августа 21:43
İki dairədə dəyişikliklər ediləcək - VİDEO
18 августа 21:08
Bakıda qurban kəsmək üçün – YERLƏR
18 августа 19:52
Sabirabadda maşın piyadanı vurub
18 августа 18:23
ДТП в Евлахе, есть пострадавшие
18 августа 17:57
Зрительница: Активная поддержка зала помогает юным гимнасткам
-
18 Авг. 11:50 12 327
-
18 Авг. 12:08 6 001
-
18 Авг. 10:15 2 576
-
18 Авг. 10:23 2 553
-
18 Авг. 09:40 2 514