Занимательная математическая задача о бассейне

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет занимательную математическую задачку о бассейне. Эта задача о бассейне напомнит вам о годах учебы в средней школе. Вам понадобится вспомнить кое-что о дробях, чтобы решить ее.

Задача

Мальчик решил поплавать в волшебном бассейне. Каждый раз, когда он прыгает в воду, ширина бассейна уменьшается на ⅓, а длина - на ½. Всего мальчик прыгает в бассейн три раза. После его прыжков площадь бассейна составляет 4 квадратных метра. Первоначально бассейн был шириной 9 метров. Какова была первоначальная длина бассейна?

Ответ можно посмотреть здесь.

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