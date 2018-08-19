Фитнес-рекомендации, от которых больше вреда, чем пользы

Регулярные занятия спортом необходимы для здоровья, но как их правильно организовать, ведь вокруг полно противоречивых советов? Проверьте, не попали ли вы под действие одного из распространённых заблуждений.

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет наиболее популярные мифы, имеющие отношение к спорту и фитнесу, и противопоставили их истине в соответствии с результатами последних научных исследований.

Миф: Упражнения не защищают от негативного воздействия старения организма.

Правда: Регулярные упражнения оказывают ключевое влияние на мозг и тело, в том числе и противодействуя возрастным эффектам.

Миф: Основная причина набора веса с возрастом - замедление метаболизма.

Правда: В набираемых килограммах повинен вовсе не оклеветанный метаболизм. Истинной причиной является постепенное уменьшение двигательной активности, и лучший способ не поправиться - больше движения в любом возрасте.

Миф: Чтобы оставаться в форме, можно заниматься 1-2 раза в неделю.

Правда: Занятий пару раз в неделю недостаточно для устойчивого результата. Чтобы упражнения принесли реальную пользу, следует уделять им от 3 до 5 раз в неделю.

Миф: Лучшее время для упражнений - утром сразу после подъёма.

Правда: Лучшее время для спортивных занятий то, которое позволяет вам заниматься систематически. В идеале фитнес должен стать ежедневной привычкой, так что если вам удобнее посещать спортзал поздно вечером, так и поступайте. Предпочитаете утро - занимайтесь по утрам.

Миф: Поднятие тяжестей позволяет превратить жир в мышцы.

Правда: Вы не можете превратить жир в мышцы, ведь с точки зрения физиологии это разные ткани организма. Лучший способ уменьшить количество жировой ткани - придерживаться здоровой диеты.

Миф: Паззлы и настольные игры - прекрасная тренировка для ума.

Правда: Согласно последним исследованиям, старые добрые физические упражнения гораздо сильнее способствуют тренировке ума, чем любые головоломки.

Миф: Спорт - лучший способ сбросить вес.

Правда: Если вы хотите похудеть, не стоит рассчитывать, что вы можете просто "потратить" всё, что съели. Снижение веса в первую очередь начинается с изменения пищевых привычек. Однако регулярная активность остаётся важной частью здорового образа жизни.

Миф: Подъём туловища - быстрый путь получить рельефный пресс.

Правда: В отличие от подъёма туловища, направленного только на брюшные мышцы, планка задействует несколько групп мышц на боках, впереди и сзади. Чтобы получить крепкий корпус и "кубики", следует напрягать их все.

Миф: Силовые тренировки больше подходят для мужчин.

Правда: Силовые тренировки - хороший способ укрепить мускулы, независимо от пола.

Миф: Чтобы утратить форму, понадобится не менее двух недель.

Правда: У большинства людей мышечная ткань начинает рассасываться уже в течение недели без регулярных упражнений.

Миф: Марафон - идеальный способ оставаться в форме.

Правда: Вы можете получить массу пользы от пробежек, даже не достигая 5-километрового рубежа. Регулярный быстрый бег в течение 10 минут в день несёт столько же пользы здоровью, как и бег по три часа в неделю.

Миф: Ежедневный дневник питания - хороший способ контроля.

Правда: Даже когда мы пытаемся класть еду в рот осознанно, мы склонны недооценивать её количество и переоценивать физическую свою активность.

Миф: Спортивные напитки - лучший способ пополнить запас жидкости после тренировки.

Правда: Большинство напитков состоит лишь из сахара и воды. Эксперты рекомендуют употреблять обычную воду и протеиновые батончики.

Миф: Индекс массы тела - точный способ оценки общего здоровья.

Правда: Способ оценки здоровья при помощи ИМТ уже устарел, более надёжным считается метод измерения объёма талии.

Миф: Чтобы упражнения принесли пользу, вы должны вспотеть.

Правда: Занятия спортом подобны чудодейственному лекарству, воздействующему на все системы организма, и в зачёт идут все упражнения, а не только кикбоксинг.

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