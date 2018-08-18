Простые способы экономить воду

Практически ни один из жителей мегаполисов не задумывается о том, сколько воды он расходует зря. В самом деле, на свете ведь полным полно проблем посерьезнее. Не стоит, однако, забывать, что любая крупная проблема рождается из маленькой неприятности, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер..

На планете до сих пор существуют сотни мест, где вода считается драгоценным ресурсом - зачем же лить ее зря? К тому же, сохранить воду в домашних условиях можно элементарными способами.

Вот, к примеру несколько довольно необычных, но очень действенных методов, которые позволят каждому человеку сэкономить тысячи литров воды в год.

Вода из душа

Почти все люди часто готовят дома. А что нужно для приготовления пищи, кроме самих продуктов? Правильно, вода. Попробуйте взять с собой в душ пару кастрюль и просто поставить их на дно ванной. Таким образом, вы сможете использовать излишки воды, просто утекающей в водосток.

Проблема со смесителем

Большинство настраивает комфортную температуру воды в душе методом проб и ошибок. Пока вы развлекаетесь с краном, литры драгоценной влаги пропадают просто в никуда. Решить эту проблему просто: отрегулируйте ваш смеситель раз и навсегда. Запомните идеальное положение горячего и холодного крана, которые обеспечат вашу любимую температуру - и больше не потребуется тратить ни времени, ни воды.

Гигиена в душе

Давайте признаем: чистить зубы в душе довольно удобно. Создается ощущение, что вы делаете несколько дел одновременно - а какая экономия времени! Это не совсем так. Времени уходит больше. Выходить из теплого душа и приниматься за дела ленивый разум не хочет, а чистка зубов становится вполне весомым предлогом, чтобы задержаться в ванной. Вода, между тем, льется почем зря.

Кнопки бачка

На всех современных унитазах есть целых две кнопки, одна из которых активирует слабый напор. К сожалению, большинство людей эту инновацию с легкостью игнорируют - а ведь здесь кроется прекрасный способ постоянного контроля за расходуемой водой. Еще один совет: периодически проверяйте состояние сливного бачка. Небольшое ослабление пружины приведет к слабому, но постоянному сливу воды.

Посудомоечная машина

Это может прозвучать нелогичным, но посудомоечные машины расходуют меньше воды, чем люди, чистящие посуду вручную. Дело, опять-таки, в постоянно включенном кране - зачем же его закрывать, если так удобнее? Недорогая модель посудомоечной машины избавит вас от надоевшей рутины и подарит миру чуть больше воды.

Почините трубы

Всего 10 капель воды в минуту приравниваются к целым 2 000 литров в год. Подумайте, сколько воды вы не просто используете нерационально, а даже не знаете о ее существовании. Вызывайте сантехника хотя бы раз в сезон. В качестве приятного бонуса, вы обезопасите квартиру от ржавеющих и гниющих труб - по ним, между прочим, бежит и постоянно эксплуатируемая вода.

Душ, а не ванна

Понежиться в горячей ванне бывает очень приятно, но делать из этого ежевечерний ритуал не стоит. Помимо колоссального расхода воды (в стандартную ванну помещается целых 240 литров), эта привычка не идет на пользу вашей коже. Приучите себя принимать быстрый душ. Лучше всего - прохладный.

Выключайте воду

Это довольно очевидное решение - выключать воду во время умывания и чистки зубов. Не нужно держать кран открытым постоянно. Пара лишних, совершенно несложных движений сэкономит десятки тысяч литров воды в год. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://woman.rambler.ru/home/40592536/?utm_content=rwoman&utm_medium=read_more&utm_source=copylink