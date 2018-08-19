Названы препараты, продлевающие жизнь

Ученые из Университета Миннесоты доказали эффективность сенолитиков - инициирующих гибель клеток препаратов - в борьбе со старением. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Исследования специалистов позволили установить, что смесь из двух сенолитиков - противоопухолевого препарата дазатиниба и флаваноида кверцетина - способствует избирательному уничтожению клеток со старческим фенотипом и уменьшению воспаления, которое вызывается выделяемыми ими цитокинами. Это снижало риск преждевременной смерти грызунов на 65%. У мышей, которым была проведена трансплантация старых клеток, терапия сенолитиками увеличивала выживаемость на 36%.

Таким образом, считают ученые, им удалось обнаружить тот самый препарат, который продлевает жизнь. Исследователи рассчитывают, что в будущем они смогут подтвердить эффективность сенолитиков в борьбе со старением людей.

Врачи отмечают, что не следует употреблять какие-либо лекарственные средства без консультации со специалистом.

Ранее ученые из Университета Восточной Англии установили, что прогулки на свежем воздухе положительно влияют на здоровье человека и значительно снижают риск преждевременной смерти.

Научная группа проанализировала данные более чем 140 исследований из 20 стран, в которых приняло участие более 290 миллионов человек.

Кроме того, прогулки на свежем воздухе положительно влияют на уровень стресса, кровяного давления, сердечного ритма и общие показатели здоровья, выяснили исследователи.