Самые богатые супергерои в истории кино

Быть супергероем хорошо. Достаточно того, что у вас есть суперспособность, с помощью которой вы можете делать всякие удивительные штуки, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.



Бывает даже так, что развить некоторые суперспособности вроде идеальной памяти или умения разбираться в людях можно даже в реальном мире. Но вот когда речь заходит о борьбе со злом (или добром, если вы на темной стороне) для того, чтобы выйти на мировой, не говоря уж о вселенском уровне, нужны деньги.

Обычные земные деньги становятся хорошим дополнением к способностям, а в нашем случае вполне способны их заменить.

Эмма Фрост

Вселенная: Marvel, X-Men.

Собственный капитал: 3 миллиарда долларов.



Фрост - член команды Людей Икс, владеет телекинезом и огромными психическими силами. В качестве председателя совета директоров и генерального директора Frost International заработала многомиллиардное состояние. В то время как нет никаких данных по поводу ее богатства, время от времени появляются различные цифры, которые варьируются от одного до нескольких миллиардов.



Профессор Икс (Чарльз Ксавье)

Вселенная: Marvel, X-Men.

Состояние: 3,5 миллиарда долларов.



Открыть школу для одаренных мутантов не так-то просто. Это требует больших вложений, поэтому неудивительно что Чарльх Ксавье уже родился богатым. У него около трех с половиной миллиардов долларов. Эта цифра не раз всплывала в комиксах и фильмах. Сбережения профессор Икс использует умно (помогает телепатия), приумножает и пускает исключительно на благое дело. Мы бы на месте профессора занялись операциями на бирже и азартными играми.

Брюс Уэйн

Вселенная: DC-Comics

Состояние: 9,2 миллиарда долларов.



Учитывая альтер эго Брюса Уэйна, герою приходится нелегко в плане удовлетворения своих потребностей. Бэтмену нужно столько гаджетов, сколько не наберется в магазине электроники средней руки. Впрочем, денег у него достаточно с детства - спасибо родителями, которые хоть и погибли трагически, зато оставили юного наследника при полном достатке и при терпеливом дворецком.

Тони Старк

Вселенная: Marvel, Avengers.

Состояние: 12,4 миллиарда долларов.



Тони Старк, также известный как Железный Человек, он же миллионер, плейбой и филантроп неплохо заработал на государственном оборонном заказе. Старк обогнал Бэтмена по количеству денег на счету, а доход Старк Индастриз куда больше чем у предприятий Уэйна.

Черная пантера (Т'Чалла)

Вселенная: Marvel

Состояние: $ 90700000000000



Т'Чалла или Черная Пантера, это не просто самый богатый супергерой. Он самый богатый вымышленный персонаж всех времен. Как возможно одному человеку собрать богатство, исчисление которого в привычных терминах составляет трудности. Т'Чалла - царь Ваканде, вымышленной африканской страны, единственной в мире имеющей стратегические запасы вибраниума. Напомним, что вибраниум - металл, из которого сделан скелет Россомахи, щит капитана Америки и много чего еще во вселенной Марвел. Именно продажи вибраниума стали для Черной Пантеры источником неземных доходов. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://afisha.rambler.ru/movies/40592093/?utm_content=rafisha&utm_medium=read_more&utm_source=copylink