В окрестностях Млечного Пути нашли древнейшие галактики во Вселенной

Космологи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США и Даремского университета в Великобритании выяснили, что в окрестностях Млечного Пути находятся несколько десятков древних галактик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет вещательная корпорация Би-би-си, возраст таких звездных скоплений, как Segue-1, Bootes I, Tucana II и Ursa Major I превышает 13 млрд лет, тогда как возраст Вселенной составляет порядка 13,8 млрд лет.

Часть из этих карликовых галактик была давно известна экспертам, часть - открыта лишь недавно при помощи современных приборов, однако находкой для специалистов оказался именно возраст этих космических объектов, установленный авторами статьи, опубликованной в научном издании The Astrophysical Journal.

Первые звезды

"По меркам астрофизики обнаружить, что одни из первых галактик, сформировавшихся в нашей Вселенной, вращаются вокруг Млечного пути - фактически у нас на заднем дворе - это все равно, что найти останки первых людей, живших на Земле", - заявил Би-би-си профессор Даремского университета Карлос Френк.

По словам ученых, большинство из этих маленьких [в десятки раз меньше нашей] и тусклых древних галактик набрали от 50% до 90% своей нынешней массы в период, который принято называть космическими Темными веками - именно с его началом около 380 тыс. лет после Большого Взрыва в достаточно остывшей Вселенной начали появляться первые атомы - в первую очередь атомы водорода. Согласно теории, которой придерживают авторы открытия, постепенно облака водорода и гелия начали собираться вокруг холодных участков темной материи, формируя крупные скопления вещества, связанные гравитацией - первые галактики. Именно в них возникли и первые звезды, а во Вселенной появился свет, что ознаменовало окончание Темных веков. При этом полученные учеными данные указывают на то, что интенсивное ультрафиолетовое излучение этих первых звезд, ионизировавшее атомы водорода, несколько сотен миллионов лет мешало возникнуть новым галактикам.

"Яма" на графике

Именно такую картину продемонстрировали построенные авторами исследования кривые светимости карликовых галактик-спутников Млечного Пути и Большого Магелланова облака. На графике, где галактики расположены по уровню светимости, получилась "яма" - она соответствует периоду, когда новые галактики почти не появлялись. Наиболее тусклые галактики, оказавшиеся графике перед "ямой" [таких было порядка 80%], по всей видимости, сформировались в конце Темных веков Вселенной, а остальные - более яркие - уже почти 1 млрд лет спустя. Авторы исследования исходят из того, что за это время гало темной материи стали достаточно большими, чтобы их гравитационное воздействие начали ощущать и собираться вместе уже даже ионизированные атомы водорода.

Темные века

Только после этого во Вселенной началось активное формирование второго поколения галактик. Многие из этих более крупных и ярких скоплений вещества впоследствии сливались друг с другом, образуя все большие галактики, в том числе и Млечный Путь. При этом структура самых древних галактик, которые сейчас можно наблюдать, с момента их формирования менялась значительно меньше.

"Если вы отправитесь изучать такие примитивные галактики, то вы должны будете столкнуться со многими необычными вещами. Поскольку они появились первыми, у них должны быть присущие только им свойства", - отмечает Френк.

По словам его коллеги - руководившего исследованием молодого физика Соунака Боуза - такие галактики, вероятно, будут более плотными и компактными, чем возникшие позже, а также могут отличаться от них по пропорциям химических элементов в своем составе. Не исключено, что число древних тусклых галактик во Вселенной превышает число ярких, но их значительно сложнее обнаружить.