Первый кроссовер УАЗ получит полный привод как у "Нивы" - ФОТО

Как мы уже писали, в июне стало известно о "разморозке" проекта первого кроссовера УАЗ под индексом 3170. И вот появились новые технические подробности о его системе полного привода. Она сделана по канонам серьезных внедорожников и даст серьезное превосходство над обычными "паркетниками", передает Day.Az со ссылкой на auto.vesti.ru.

Сегодня в подавляющем большинстве выпускаемых в мире кроссоверов основные ведущие колеса - передние, а задний мост подключается муфтой по необходимости. При этом "понижайки" в трансмиссии нет и такие машины не приспособлены "месить" грязь из-за нехватки тяги и угрозы перегрева трансмиссии.

Но для нового кроссовера УАЗ-3170 тольяттинская инжиниринговая фирма "Ладуга" спроектировала систему постоянного полного привода с механическим межосевым дифференциалом и пониженным рядом в раздаточной коробке. Такая же схема полного привода, к примеру, применяется на вазовской Lada 4x4 и Chevrolet Niva. Соответственно, перегревы муфт привода мостов такому кроссоверу уже не страшны, а пониженная ступень в раздатке дает так необходимый на бездорожье запас тяги.

Раздатку спроектировала корейская фирма Dymos, которая давно поставляет УАЗу коробки и раздатки. Передаточное число пониженного ряда - 2,48 (для сравнения, у Lada 4x4 и "Шнивы" - 2,1), наверняка будет предусмотрен и какой-то механизм блокировки межосевого "диффа".

Как пишет Drom, сегодня "Ладуга" также разработала и передала УАЗу документация на редукторы переднего и заднего мостов. У них алюминиевые картеры с развитым оребрением для лучшей жесткости конструкции и охлаждения масла. Еще это дает снижение веса: редуктор с алюминиевым картером в сборе весит около 30 кг - примерно на 10 кг меньше чугунного.

От конических шестерен главных пар перешли на гипоидные. Также разработаны два вида их передаточных чисел: "тяговая" 4,11 и более скоростная 3,7. В производство пойдут оба варианта под разные моторы.

Выпускать редукторы для УАЗа-3170 планируется на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ), который также будет будут делать для кроссовера турбодвигатель ЗМЗ-223012.10 объемом 2,3 литра (170 л.с.). Атмосферный мотор на 2,5 л и примерно 145 л.с. тоже остается в проекте. На ЗМЗ также будут собирать и раздаточную коробку - технологии под это тоже разработала фирма "Ладуга". Предполагается, что от поставщиков будут приходить шестерни, валы, подшипники и т. п., а заволжцы сами отольют картеры и сделают их мехобработку (такие технологии на ЗМЗ давно отработаны).

Получит УАЗ-3170 и автомат, но его, скорее всего, будут покупать в готовом виде у фирмы Punch.

Внешность нового УАЗ-3170 пока неизвестна, кузов после "разморозки" проекта еще ждет перепроектирование, но основная концепция машины пока кардинально не поменялась. То есть это автомобиль с несущим кузовом длиной 4600 мм, независимыми подвескам, постоянным полным приводом с демультипликатором и продольным расположением мотора. Основные движки - бензиновые, но в теории возможен и дизель.

Предполагается также, что построят новинку на базе платформы "Кортеж" и на конвейер она может встать ориентировочно в 2022 году. Ожидаемый клиренс составит более 200 мм, а глубина преодолеваемого брода достигнет 50-70 см в зависимости от наличия или отсутствия оффроад-пакета. Возможно, будет и опциональная блокировка задней оси. Ожидаются и доступные версии ульяновского кроссовера с трансмиссией 4х2.