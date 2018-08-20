Звери мутируют из-за глобального потепления

Международная группа исследователей, среди которых и учёные из Российской академии наук, обнаружила, что зайцы-беляки, ласки и иные животные с сезонным белым окрасом под давлением глобального потепления начали терять свой зимний окрас, чтобы лучше маскироваться на местности. Это значит, что они смогут сохранить свою численность, даже несмотря на идущее изменение климата. Соответствующаястатья опубликована в Science, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

21 вид животных в зоне умеренного и арктического климата использует зимнюю белую окраску как средство маскировки. По мере развития глобального потепления это становится всё менее и менее эффективным. Исследователи обобщили данные наблюдений по Северному полушарию и обнаружили, что в целом ряде регионов традиционно белые зимой животные получили ряд генетических изменений, позволяющих им оставаться белыми меньше дней в году, а в ряде случаев и вовсе прекратить быть белыми зимой. В наибольшей степени это затронуло зайцев-беляков, ласок и песцов.

Отмечается, что зоны появления таких животных начинаются в большинстве случаев от Великих озёр в Северной Америке и от Северной Испании в Европе. К востоку зона изменений зимнего окраса примерно совпадает с границей России и Северным Казахстаном. В ряде случаев - например, в Ирландии - глобальное потепление проявилось так сильно, что отдельные виды вовсе перестали демонстрировать белую окраску зимой. Например, в Ирландии зайцы-беляки вообще перестали быть белыми и круглый год носят коричневую шерсть. Это особенно интересно потому, что в Ирландии самых страшных врагов зайцев (волков) на данный момент нет. То есть даже в условиях относительно слабого давления со стороны хищников окраска животных оказалась довольно гибкой.

Исследование ставит под сомнение более ранние оценки, по которым глобальное потепление приведёт к снижению численности животных с зимним белым окрасом. Следует отметить, что его данные далеко не полны. Например, зайцев-беляков (и иные виды с сезонной сменой окраски) в своё время завезли в Южную Америку. Весьма вероятно, что там произошли те же изменения, какие авторы работы заметили в Северном полушарии.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook