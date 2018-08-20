Учёные сделали невозможное
20 августа 2018 12:05 706
Исследователи представили данные о функциях и местоположении почти 108 тысяч генов и 4,7 миллиона маркеров ДНК.
Международная группа исследователей расшифровала геном пшеницы, что ранее считалось почти невозможным. Об этом говорится в научном журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Учёные показали референсный геном зерновой культуры сорта Chinese Spring. В настоящее время это самое полное и качественное прочтение генома пшеницы.
Расшифровано уже 94% всего генома. Исследователи представили информацию об известных функциях и местоположении на хромосомах для почти 108 тысяч генов и 4,7 миллиона маркеров ДНК.
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