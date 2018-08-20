ТОП-7 категорий, которые нужны "Оскару"

Недавно Американская киноакадемия ввела новую, отдельную номинацию для блокбастеров. На волне негодования критиков, а также зрителей, издание IndieWire составило список номинаций, которые организаторам "Оскара" давно стоило бы ввести - вместо того же "Лучшего блокбастера". Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет данный список.

"Лучшая работа команды каскадеров"

Гильдия актеров США ежегодно награждает каскадерские команды, но порой постановщики трюков умудряются выдать такое, за что и "Оскар" дать не стыдно - стоит вспомнить хотя бы крышесносные трюки "Форсажа" или то, что в каждом из своих фильмов вытворяет Том Круз. И, между прочим, как раз в этой номинации и были бы представлены блокбастеры типа нынешних "Черной Пантеры", "Дэдпула 2" и "Миссия невыполнима: Последствия".

"Лучший директор по кастингу"

От подбора актеров во многом зависит, каким в конечном итоге получится фильм, и очень несправедливо, что кропотливую работу людей, которые занимаются кастингом (не так, как Вайнштейн, а по-настоящему), не награждают.

"Лучший дебют"

Не то чтобы фильмы, представляющие собой чей-то режиссерский дебют, не фигурировали на "Оскаре" (в начале этого года за "Оскар" соревновались такие замечательные дебюты, как "Леди Берд" Греты Гервиг и "Прочь" Джордана Пила). Но почему бы не выделить для дебютантов отдельную категорию на "Оскаре", как это сделала, например, Гильдия режиссеров США.

"Прорыв года"

Что-то сродни номинации на MTV Movie Awards - или номинации заокеанских соседей, Британской академии кино и телевидения, которая специальную премию "Прорыв года" вручает ежегодно (а обладателями ее становились Том Харди, Джеймс МакЭвой, Ева Грин, Том Холланд). На "Оскаре" давно пора ввести "прорыв года" - чтобы юные звезды типа Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем") или Лукаса Хеджеса ("Манчестер у моря") не соревновались с "ветеранами", которым выдают "Оскар" просто потому, что "давно пора".

"Лучшее озвучивание персонажа"

В озвучивании анимационных лент (многие из которых демонстрируют еще и рекордные кассовые сборы) принимают участие признанные звезды Голливуда - и уровень актерской игры, который они показывают, оставаясь при этом за кадром и "работая" только интонациями, более чем достоин отдельной номинации на "Оскар".

"Лучший актерский ансамбль"

Аналогичная категория уже есть у премии Гильдии актеров США, и Киноакадемии в этом случае стоит взять пример. Ежегодно в прокат выходят фильмы с замечательными актерскими ансамблями ("Отверженные", "12 лет рабства", "В центре внимания", "Игра в имитацию" и еще десятки за последние несколько лет) - а на "Оскар" номинируется один-два актера из этих картин.

"Лучший саундтрек"

Две "музыкальные" категории на "Оскаре", конечно, уже есть - за лучшую музыку к фильму и лучшую песню. Но отдельной награды, возможно, заслуживает и результат работы тех людей, что кропотливо подобрали под фильм с десяток песен и поработали с артистами для записи оригинальных композиций. "Черную Пантеру" вполне стоило бы наградить за саундтрек с хитами Кендрика Ламара, да и "Стражи Галактики" заслуживают награды за то, что напомнили нам о зажигательных ретро-хитах.

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