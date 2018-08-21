Ученые: Наши предки страдали от тех же зубных болезней, что и мы

Эрозия - пожалуй, одна из самых распространенных проблем с зубами в настоящее время. В этом часто винят газировку, соки, другие продукты и напитки, содержащие кислоту, а также способ чистки зубов - если делать это слишком интенсивно, эмаль разрушается. Казалось бы, все это характерно для современного образа жизни, но ученые говорят, что это не так. Иэн Таул (Ian Towle), антрополог из Ливерпульского университета им. Джона Мурса (Liverpool John Moores University) рассказал изданию The Conversation, что он и его коллеги видели аналогичные повреждения на зубах далеких предков человека - австралопитеков, в частности, живших около двух с половиной миллионов лет назад, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как могла появиться эрозия на зубах гоминида, который их в жизни не чистил и уж точно не пил лимонада? Очень вероятно, заявил специалист, что слишком сильное воздействие на эмаль зубов оказывали твердые продукты, а затем дело довершали кислые овощи и фрукты. Например, некоторые клубни могут быть сразу и твердыми, и кислыми; если австралопитек имел доступ к цитрусам, это также могло отражаться на состоянии эмали. Иэн Таул отметил, что индивиды, которым принадлежали найденные зубы, могли страдать от зубной боли или же их зубы могли быть чрезмерно чувствительными.

Гораздо чаще, чем эрозия, на ископаемых зубах обнаруживаются полости. Антрополог сообщил, что их находили в образцах зубовпрактически каждого вида гоминидов. В некоторых случаях полости были настолько глубоки, что, несомненно, формировались в течение многих лет, и зубы у их обладателей болели очень сильно. Хотя доступа к добавленному сахару у предков человека не было, но они могли есть, например, мед.

Еще один вид повреждений на зубах предков человека - механические, вызванные постоянным воздействием того или иного предмета. Часто их обнаруживали в остатках зубов, расположенных сзади. Например, предметы, использовавшиеся в качестве зубочисток, оставляли характерные проемы в ряде зубов, при этом такие проемы нередко бывали у гоминидов, у которых наличествовали также полости или эрозия эмали - возможно, с помощью зубочисток они пытались справиться с болью. Так или иначе, заключил Иэл Таул, не стоит думать, что болезни зубов - это бич только лишь современности. Предки нынешних людей точно так же страдали ими.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook