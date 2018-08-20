NASA опубликовало удивительную съемку Луны - ВИДЕО

Американские астрономы, работающие в NASA, выложили новое захватывающее видео лунной поверхности. В ролике использованы кадры, снятые космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). На снимках отлично видна граница освещённой и тёмной частей Луны, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Ролик сделан сотрудниками музея космического центра имени Годдарда. В качестве музыкальной темы в ролике использовано сочинение для фортепиано "Лунный свет" композитора Клода Дебюсси. Лёгкая и воздушная музыка идеально подходит к загадочным и удивительным снимкам лунной поверхности.

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) - это космический аппарат NASA, запущенный на орбиту Луны в июне 2009 года. Планировалось, что LRO будет выведен на полярную орбиту спутника Земли всего на один год, однако он и до сих пор работает. В начале сентября 2012 года с помощью легковесного радара с синтезированной апертурой (Mini-RF) были открыты залежи водяного льда, массовая доля которого составляет 5-10 процентов вещества, слагающего стенки кратера Шеклтона. Эти цифры перекрыли предыдущие консервативные оценки количества воды в лунном грунте в 5-10 раз.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

