Как сэкономить на еде, питаясь полноценно

Питание - это серьёзная расходная статья для каждой семьи. Ведь в этом вопросе, как ни в одном другом, нужен баланс между качеством еды и её стоимостью. Как найти это равновесие? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Полуфабрикаты по-домашнему

Преимущество котлет, которые надо только бросить на сковородку, перед куском сырого мяса очевидно. Это время, сэкономленное на приготовлении ужина или обеда. И, признаемся себе, что зачастую этот аргумент перевешивает все остальные. Вариантом котлет могут стать пресловутые сосиски.

Почему бы не заготовить впрок домашних полуфабрикатов? В морозильнике они будут храниться долго, а уж по сравнению с готовыми из магазина будут обязательно вкуснее и полезнее. Высший пилотаж - это, конечно, сосиски и колбаса собственного приготовления. Но это дано не каждому, не переживайте.

Витамины по сезону

Фруктовой и овощной экзотикой сейчас мало кого удивишь. Круглогодичные бананы, мандарины и даже арбузы стали привычным делом. Но, если оценивать их по соотношению пользы и стоимости, то выбор лучше сделать в пользу сезонных овощей и фруктов. Клюква вместо киви, обычные яблоки вместо больших глянцевых и т.д.

Заправки и приправы

Сырный соус, майонез и другие вкусные приправы и соусы едва ли пойдут на пользу вашему организму, да и стоят не три копейки. Замените эти заправки на обычное растительное масло и свежий лимонный сок - и вы тут же ощутите все прелести такого подхода к приготовлению салатов. Кроме того, майонезу и кетчупу есть вполне достойные замены и альтернативы в виде домашних соусов.

Немного вегетарианства не помешает

Система питания, сложившаяся в советское время, пропагандирует обязательное наличие мясного блюда и на обед, и на ужин. Да, полноценное питание с мясом нужно всем, но не обязательно по два раза на дню. И от бутерброда с колбасой по утрам можно с пользой для организма легко отказаться, заменив его на хлеб с сыром, кашу, мюсли и другие полезные блюда.

Перекусы и что-нибудь к чаю

Чайные церемонии приняты во многих семьях. Это прекрасная добрая традиция, от которой не стоит ни в коем случае отказываться. Но вспомните, что вы подаёте к чаю? Торт, печенье, конфеты и прочие сладости в изобилии. Тот ещё удар по кошельку. Не говоря уже о фигуре всех членов семьи, а не только женской её половины.

Пересмотрите набор "чего-нибудь к чаю" в пользу домашней выпечки, сухофруктов, варенья и мёда.

Масштабные закупки

Большая упаковка выгоднее мелкой расфасовки. Пользуйтесь этим правилом при покупке долгохранящихся продуктов - круп, бобовых, макаронных изделий и т.д. А вот продукты с коротким сроком годности (все виды "молочки", например) не всегда стоит покупать большими упаковками. Проверьте, съедает ли ваша семья купленное? Не летит ли очередная коробка кефира или творога в мусорное ведро, потому что ни у кого не оказалось желания его есть.

Морозильник вам в помощь

Чтобы не покупать втридорога овощи и зелень, имеет смысл купить их летом и заморозить. Особый акцент тут, разумеется, на сезонных продуктах, когда цены на них выглядят вполне прилично. Болгарский перец, зелень, горошек и многие другие овощи можно закупить на осенних ярмарках и прекрасно использовать до следующего урожая.

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