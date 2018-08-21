Плохие и хорошие способы уснуть

Лечь на спину и закатить глаза, поиграть в слова, посмотреть все выпуски программы "В мире животных" - способов быстро уснуть не меньше, чем диет. Не все из них полезны, даже если главную задачу - отключиться - все таки решают. Day.Az со ссылкой на Heroine представляет список плохих способов уснуть и предлагает, чем их заменить.

Лежать и ждать, пока уснешь

Медики рекомендуют идти в постель, только если чувствуешь усталость и желание спать, а не потому что "уже пора". Такое правило никак не помешает соблюдать режим. Если ты засыпаешь и просыпаешься в одно и то же время, организм сам почувствует утомление к определенному часу. Что делать вместо этого: перестать пытаться. Не можешь уснуть в течение 15-20 минут - встань и займись какими-нибудь делами. Даже если завтра рано вставать, а время уже перевалило за полночь. Попытки заставить себя отключиться или ожидание этого момента только возбудят нервную систему.

Посмотреть фильм

Любые гаджеты непосредственно перед сном противопоказаны, это касается не только ленты соцсетей, но и фильмов. Даже если кино усыпит тебя, оно может вызвать плохие сновидения и общее чувство тревоги. Утром ты проснешься уставшей и эмоционально вымотанной. Что сделать вместо этого: почитать книгу. В идеале не электронную, как ты уже поняла. Пусть у тебя всегда будет бумажная книга для чтения на ночь. Оно успокаивает и усыпляет. Читай до тех пор, пока не почувствуешь, что глаза слипаются. Даже очень интересный сюжет вряд ли перебьет сон.

Послушать музыку

Почти та же история, что и с фильмами. Когда ты засыпаешь с музыкой в ушах, то не даешь своему мозгу отдохнуть. К тому же именно музыка может быстро усыпить тебя, а потом разбудить посреди ночи. Что сделать вместо этого: включи белый шум. Это монотонный звук, на котором можно сконцентрироваться и отвлечься от остальных раздражителей. Каждый находит то, под что ему приятней спать: плеск волн, шорох листьев, грохот поезда. Белым шумом может быть даже гудение холодильника или вентилятора. Можешь скачать специальное приложение и выбрать звук по душе.

Выпить что-нибудь алкогольное

Этот способ из разряда "плохой, но эффективный". Если хочешь уснуть, бокальчик чего-то высокоградусного прекрасно тебе поможет. Но, если нужно выспаться, лучше не прибегать к помощи алкоголя. Он портит качество сна: нервная система остается возбужденной даже во время "отключки", кроме того, ты будешь просыпаться от побочных эффектов - обезвоживания или желания сходить в туалет. Что сделать вместо этого: если речь не о затяжной бессоннице, лучше используй успокоительные препараты и натуральные средства: травяные чаи, теплое молоко с медом. Выпивай не непосредственно перед тем, как идти в постель, а хотя бы минут за 30.

Прокручивать в голове прошедший день

Бессмысленно искать покой в бытовых заботах. Обязательно вспомнишь, что забыла сделать, начнешь планировать, думать о проблемах и всячески нагружать свой мозг. Что делать вместо этого: если оверсинкинг - твоя проблема, фиксируй свои мысли с вечера. Сядь и запиши все, что тебя беспокоит. Составь список дел на следующий день, пообещай себе что-нибудь, просто излей душу в дневниковой форме. Переложи свои мысли на бумагу, чтобы избавить от них голову. Во время засыпания лучше думать о чем-то абстрактном. Вспомни и продолжи недавний приятный сон, пофантазируй о чем-нибудь.

Позаниматься спортом до изнеможения

Физическая активность поможет хорошо уснуть, если ты двигалась в течение дня, а не пошла в постель сразу с тренировки. Некоторые ошибочно полагают, что нагрузки помогут устать и отключиться, но на деле спорт только добавляет энергии. Что делать вместо этого: небольшая прогулка на свежем воздухе поможет тебе расслабиться, успокоиться и лучше спать.

Считать овец

Всем знакомый пересчет домашнего скота не так уж и эффективен, хотя и вреда он тоже не приносит. Что делать вместо этого: попробуй другие методы визуализации, например шар. Представь, как он плавно перекатывается, распространяя волны вокруг себя. Возвращайся к этому образу каждый раз, когда заметишь, что отвлеклась на посторонние мысли. Еще один вариант - аутогенная тренировка. Потянись, ляг на спину и вытяни руки вдоль тела. Начни постепенно расслаблять части тела: от лба до пяток. Попробуй почувствовать каждую мышцу, буквально проговаривай в голове: "Сейчас я расслабляю правую ногу" и так далее.

Не забывай про стандартные правила хорошего сна: свежий воздух, легкий ужин, жесткий режим.

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