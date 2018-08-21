Это ни в коем случае нельзя смывать в раковину

Эти восемь типов загрязнений - "страшный сон" сантехника. Если вы все еще смываете их в раковину, самое время остановиться. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, что ни в коем случае нельзя смывать в раковину.

Маска для лица

Ни в коем случае не смывайте в раковину косметические средства на основе глины. Ее частицы оседают на трубах, формируя твердые и тяжело очищаемые отложения. Со временем комки глины засоряют слив настолько, что спасти вашу раковину сможет только полная замена сифона и труб. Прежде чем приступить к смыванию маски для лица водой, снимите основную часть средства чистой тканью. После этого не стирайте ее, а отправьте прямиком в мусорное ведро.

Масло и жир

...А также вся косметика, сделанная на их основе. Представьте, что сливная система - это кровеносные сосуды. Чем сильнее они забиты жиром, тем выше вероятность их закупорки.

Бомбочки для ванны

Да-да, наши любимые шипящие бомбочки - страшный враг сантехники, как и любые другие продукты, содержащие порошковые ингредиенты. Попадая в канализацию, они набухают и оседают на трубах, что может привести к их прорыву.

Волосы

Если вы до сих пор не установили на сливные отверстия фильтры-сетки, срочно отправляйтесь за ними в магазин! Попадая в слив, волосы запутываются, образуя комки, которые очень плохо продвигаются по канализационным трубам. Впоследствии на них оседают мыло и грязь, и это неизбежно приводит к засору системы.

Краска

Делаете косметический ремонт? Не сливайте остатки краски в канализацию. Мало того, что для окружающей среды это опасно, так вас еще и оштрафовать могут в том случае, если трубы засорятся, и коммунальные службы обнаружат, в результате чего это произошло. Слейте остатки краски в жестяную банку и отнесите в центр утилизации строительных отходов, если таковой имеется в вашем городе. Или же пожертвуйте их для церкви, детского сада или местной школы - они наверняка могут им пригодиться.

Кофейная гуща

Теперь поговорим о кухонной мойке. Это чуть ли не самое загрязненное место на кухне. И это неудивительно, ведь в слив мойки попадает все что угодно - например, кофейная гуща. И очень зря: остатки испитого кофе можно сравнить с песком. Частицы не проскакивают вглубь канализации вместе с водой, а оседают на стенках сифона и труб - практически навсегда.

Кипяток

Поберегите сливную систему, особенно в том случае, если в вашей квартире проложены пластиковые трубы. Никогда не выливайте в раковину жидкости с температурой свыше 60 градусов! Это может привести к повреждению пластика и возможному прорыву канализации. Вы когда-нибудь видели кухню, затопленную горячей водой? Зрелище не из приятных.

Остатки пищи

Это очевидно, но во многих семьях почему-то продолжают игнорировать это правило. Старайтесь максимально очищать тарелки от остатков еды перед мытьем. Это особенно актуально в отношении круп и мучных продуктов. Смешиваясь с водой, частицы пищи начинают разбухать, закрывая просвет труб. Наиболее сильно в объеме увеличиваются мука и рис. Последний еще и приобретает липкость.

То же правило относится и к посудомоечным машинам. Несмотря на заверения производителей о том, что современные моющие средства способны растворить остатки пищи, это не так - в большинстве случаев именно они приводят к засорам фильтров и поломке технике.

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