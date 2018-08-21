Древние тайные общества, дожившие до наших дней

Тайные сообщества возникали с глубокой древности и легли в основу нынешнего социального устройства. Секретные организации, попасть в которые можно исключительно по приглашению одного из участников, существовали и до Нашей Эры, а с развитием культуры расцвели пышным цветом. Не всегда такие общества преследовали однозначно благие цели. Некоторые их таких секретных обществ однако смогли пережить века. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Trendymen.

Опус Деи

Закрытая религиозная организация основана в Мадриде в 1928 году католическим священником Хосе Марией Эскрива де Балагер. Цель "Опус Деи" - помогать верующим обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами, в частности - профессиональной деятельностью. При этом способы достижения святости остаются спорными. Руководство организацией осуществляют "нумерарии", берущие на себя различные обязательства, в том числе и обет безбрачия. Многие из членов общества практикуют самобичевание и ношение вериг.

Приорат Сиона

Приорат Сиона - вымышленное тайное общество, якобы существующее в Европе. Приорат был зарегистрирован как "независимое рыцарское братство, исповедующее традиционный католический закон". Целью Приората провозглашалось "восстановление древнего рыцарского духа, стремление к познанию и укрепление сплоченности".

Туги

Туги (душители) - средневековые индийские бандиты и разбойники, посвятившие себя служению богине смерти и разрушения Кали. Туги пользовались особыми опознавательными знаками и жаргоном. Многие считают, что тайное общество туги существует по сей день.

Примерно с XII века банды тугов в центральной части Индии грабили караваны и убивали путешественников. Согласно записям историка Уильяма Рубинштейна, в промежуток с 1740 по 1840 годы туги убили 1 миллион человек. "Книга рекордов Гиннесса" относит на их счет два миллиона смертей.

Друиды

Жрецы древних кельтских народов выполняли функции судей, занимались врачеванием и астрономией. Их общество было тайным и вступить в него можно было только по приглашению. Многие поклонники друидической культуры сегодня воссоздают подобия магических орденов и выступают за теорию, что традиция не прерывалась с древнейших времен.

Орден Храма Востока

Международная оккультно-религиозная организация существуюет с 1902 года. Изначально задуманная как масонская академия, которая отражала бы символизм нескольких оккультно-мистических сообществ, организация превратилась в носителя учения Телема под руководством оккультиста Алистера Кроули. На сегодняшний день наиболее многочисленное отделение ордена находится в Калифорнии и включает в себя несколько тысяч членов.

Розенкрейцеры

Тайное мистическое общество, основанное в период позднего средневековья в Германии. Содержит учение, построенное на древних эзотерических истинах, которые скрыты от обыкновенного человека, обеспечивают понимание природы, физической вселенной и духовного царства, что отчасти символизируется эмблемой братства - розой, распускающейся на кресте.

Ассасины

Тайная секта убийц внутри исламского течения исмаилитов, вошла в историю во время крестовых походов, когда ассасины противостояли пришельцам из Европы.

Сегодня образ ассасинов активно используется в компьютерных играх и кинематографе.

Орден Дракона

Рыцарский орден, основанный в 1408 году королем Венгрии Сигизмундом I Люксембургом для защиты венгерского королевского дома от внутренних и внешних врагов, а католической церкви - от еретиков и язычников. Участвовал в обществе и Влад II Дракул, отец Влада Цепеша, служивший командующим пограничными войсками и охранявший проходы через Трансильванию. Прозвище Дракул было ему дано именно из-за того, что он состоял в ордене.

Общество Туле

Название Туле происходит от имени мифической северной страны из древнегреческих легенд. Немецкое оккультное и политическое общество появилось в Мюнхене в 1918 году. Основной темой исследований общества было происхождение "арийской расы". Страна Туле помещалась древнегреческими и древнеримскими географами на крайнем севере. Члены общества верили, что арийцы были высшей расой, якобы существовавшей в доисторическую эпоху на легендарном материке Атлантида. Миф гласил, что жители Туле были потомками арийцев, выживших после гибели материка.

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