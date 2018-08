Необычные традиции празднования дня рождения в разных странах

Где днем рождения принято делиться, в каких странах на день рождения не стоит наряжаться и где его отмечают дважды. Day.Az со ссылкой на "Моя Планета" расскажет о традициях разных стран по празднованию дня рождения.

Нидерланды: поздравлять каждого

Традиционное Happy birthday! ("С днем рождения!") в Нидерландах не прижилось. Вместо этого здесь принято говорить: "Gefeliciteerd!", что означает "поздравления!". Причем каждому: имениннику, его родителям, супругу или супруге, брату или сестре и даже дальним родственникам, оказавшимся на празднике. В Нидерландах считают несправедливым отдавать все лавры виновнику торжества, пусть это и его день.

Пользователь Victoria в комментарии к статье "Hoera! Ik Ben Jarig!" на сайте Dutch Language Blog:

"Я думаю, это очень странно, когда люди говорят "Поздравляем!" каждому, кого видят. Я была на дне рождения своего парня и кого-то из членов его семьи. Когда меня каждый раз поздравляли, так и хотелось спросить, в чем моя заслуга. Я же их не рожала!"

Аргентина: высыпать муку и разбивать о голову яйца

К счастью, делается это лишь раз - у мальчиков на 18-летие, у девочек на 15-летие. На детских днях рождениях другая традиция - отдавливать ноги. Так что новенькие туфли в этот день лучше не надевать. Иначе уже к вечеру они станут старыми. Вздохнуть спокойно могут лишь те, кто перешагнул "яично-мучной" рубеж.

Пользователь Fury, форум "Русская Аргентина":

"Короче говоря, после уроков на девчонку высыпали мешок муки одноклассники и разбили о ее голову два яйца. Как я понимаю, традиция. А сын с ней ходит со школы вместе, та же его испачкала в муке - вся кофта, голова, шея... День рождения у нее, а страдать со стиркой теперь мне".

Мексика: макать головой в торт

В Мексике на день рождения тоже не стоит наряжаться, потому что, согласно местной традиции, хочет именинник того или нет, у него есть все шансы испачкаться в торте. По крайней мере лицо его точно окажется погруженным в лакомство. Что таким образом желается, не ясно. Но гостям это доставляет веселье, чего нельзя сказать о мамах и женах после торжества. Мексиканские торты содержат много крема, и вывести пятно с одежды может оказаться неразрешимой задачей.

Пользователь buzzl0ver, сайт Yahoo Answers:

"Такая традиция есть не только в Мексике, но и во многих испанских странах. Моя семья сделала это со мной однажды, с тех пор я ненавижу свой день рождения! Это уничтожает праздник! И почти всегда уничтожает торт! Ненавижу эту традицию!"

Южная Корея: отмечать дважды

В Италии жители страны уходят в массовый отпуск, а в Южной Корее отмечают массовый день рождения. Точнее, у корейцев их два: свой собственный и коллективный, который празднуется в лунный Новый год. Так что взрослеют жители страны тоже сообща.

Автор блога Maanchi, посвященного корейской еде и культуре:

"Причем, когда ребенок рождается, согласно местным традициям, ему уже есть год. А если вскоре после его рождения наступает лунный Новый год, моментально исполняется второй. И неважно, что на самом деле ему может быть несколько месяцев отроду! Примечательно, что используют корейцы оба возраста: для поступления в школу - реальный, для таких возможностей, как купить алкоголь или сигареты, - "лунный". Мама всегда отмечала мой день рождения в соответствии с двумя календарями: корейским и западным. Так здорово иметь два дня рождения в году! Ведь это в два раза больше подарков и поздравлений!"

Таиланд: делать подношение монахам

Отмечать дни рождения в кафе и ресторанах молодежь начала недавно. А вот их родители максимум, что делают, - собираются с родственниками дома.

В любом случае понежиться в кровати имениннику не удастся. Большинство тайцев являются буддистами, и день рождения у них начинается около 6 утра с похода в храм и подношения еды и необходимых вещей для монахов.

Автор блога I am Wannee:

"Мой день рождения был на прошлой неделе. Я не пошел в ресторан и не устроил вечеринку, но отправился в храм с мамой и кузеном... Мы проснулись рано и вышли из дома около шести. Идти было около часа... Это было тяжело, в то утро я особенно хотел спать и чуть ли не засыпал на ходу. Но когда мы пришли, проснулся моментально. Около храма стояли около 500 монахов, и мы испугались, что принесенной нами еды хватит не для всех. Хорошо, что не у меня одного в тот день был праздник".

Канада: натирать носы маслом

В некоторых семьях до сих пор сохранилась интересная традиция: на именинников устраивают засаду и измазывают их носы маслом. Таким необычным образом родственники и друзья желают, чтобы все неурядицы с легкостью соскальзывали с виновника торжества.

Mark Lynn Ferguson, автор блога The Revivalist: Word from the Appalachian South:

"Мой день рождения был в пятницу, и, так как мама сейчас живет на расстоянии 250 миль от меня, она попросила моего партнера Райана соблюсти нашу семейную традицию... Раньше, когда я вставал, мама обнимала меня сзади так, что я не мог пошевелиться, и мазала мой нос маслом. В детстве я думал, что это весело. Став подростком, опасался, что оно измажет мне не только нос. А сейчас я зарабатываю деньги, и моя семья живет далеко от меня... Вечером в пятницу мама позвонила и спросила, сделал ли Райан что-то особенное. Я рассказал ей об обеде и описал поздравительную открытку. Она хмыкнула, ожидая большего. Так как мне нечего было добавить, я сменил тему разговора и начал расспрашивать ее о котах, но она перебила меня. "Подожди. Это все?" - спросила она. И по ее тону я понял, что Райану объявлена война... Бедный Райан, он американец и даже не слышал об этой традиции. Я посоветовал ему сменить телефонный номер, так моя мама уже готова содрать с него три шкуры за мой испорченный день рождения".

Дания: вывешивать флаг

Если, гуляя по Дании, вы увидите вывешенный из окна национальный флаг, знайте, что сегодня в этом доме отмечается чей-то день рождения. Правда, если в этот день нет какого-то государственного праздника. Флаг Дании означает у местных жителей торжество, в том числе и по случаю дня рождения. Неудивительно, что найти его можно практически в любом супермаркете - на любой вкус и цвет.

Анна Кларк, британка, проживающая в Копенгагене:

"Не каждая страна может похвастаться такой любовью к национальному флагу, как Дания. К сожалению, в день своего рождения я не могу повесить флаг на автобус, так как не являюсь членом королевской семьи, но специально к этому празднику у меня стоит стол со столешницей в виде флага и припрятано много флажков-конфетти".

Китай: есть лапшу

Еда занимает особое место в китайской культуре. У нас - торт со свечами, означающими возраст именинника, у них - лапша. Делить на части ее нельзя - плохая примета. Важно есть целиком, и чем больше лапши осилит виновник торжества, тем дольше и безоблачнее будет его жизнь.

