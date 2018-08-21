На кого чаще всего нападают собаки

Многие, наверняка, слышали о том, что собаки кусают тех, кто их боится, потому как псы буквально чувствуют человеческий страх. Но так ли это на самом деле? И на кого вообще чаще всего нападают эти животные? Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Хозяева или посторонние?

Некоторые любители домашних животных, наверняка, до сих пор уверены в том, что их собственные питомцы никогда не набросятся на посторонних, а тем более на своих хозяев. Однако, как показывает статистика, это мнение нередко оказывается ошибочным. Так, сайт "Бультерьер" обнародовал статистику собачьих укусов, зафиксированных в некоторых странах мира. Цифры говорят сами за себя: в Голландии 31% пострадавших стали жертвами собственных питомцем, 45% покусанных - это знакомые с хозяевами псов. Лишь 24% обратившихся за медицинской помощью подверглись нападению бродячих животных. Похожая ситуация зафиксирована и в Канаде. Там более 71% от всех пострадавших были знакомы с атаковавшей их собакой, а почти 26% проживали с ними по соседству. Одной из главных причин такого агрессивного поведения животного эксперт Ольга Кучкина назвала неправильное воспитание собаки, а также звериные инстинкты.

Дети или взрослые?

Если и в этом вопросе обратиться к статистике, то чаще всего собаки кусают не взрослых, а именно детей. Об этом в своей книге "Собаки и мы. Записки дрессировщика" пишет кандидат биологических наук и ведущий Иван Затевахин. На основании официальных данных, более половины американских детей в возрасте 12-ти лет хотя бы 1 раз подвергались нападению собак. Исследования ученых из Нидерландов точку зрения статистических работников США только подтверждают: детей, не достигших 16-летнего возраста, животные действительно атакуют гораздо чаще, чем более старших людей. Однако стоит отметить, что голландские специалисты выяснили, что в 76% случаев собаки заранее выказали намерение напасть на малыша посредством рычания, как бы предупредив его об этом. В то время как взрослых псы кусали в основном неожиданно.

Мужчины или женщины?

Британские ученые из университета в Ливерпуле также заинтересовались проблемой нападения собак на людей и решили провести широкомасштабное исследование в этой области. Одним из критериев, который волновал экспертов, оказалась половая принадлежность пострадавших. В результате изучения данных, и в том числе статистики, английские специалисты пришли к выводу, что жертвами четвероногих питомцев чаще становятся мужчины. Последние в среднем в 1,8 раза больше, чем женщины, рискуют оказаться в собачьих зубах.

Кусают тех, кто боится?

Что же касается мнения о том, что собаки чувствуют страх и кусают именно тех, что их боится, то судя по всему это действительно так. По крайней мере, пока наблюдения ученых данную гипотезу только подтверждают. На сайте "Journal of Epidemiology & Community Health" недавно был опубликован доклад об исследовании ливерпульских специалистов. Те предложили своим испытуемым для начала заполнить анкеты, раскрывавших их психологическое состояние. Когда результаты обработали и сравнили их с фактами собачьих атак на участников эксперимента, обнаружилась четкая связь между тревожностью (и другими негативными эмоциональными состояниями) человека и поведением животного. Один из авторов исследования профессор Карри Вестгарт заявил, что спокойный индивид на самом деле имеет меньше шансов быть покусанным собакой, чем раздражительный и подавленный.

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