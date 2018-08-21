Группа Eagles обошла Майкла Джексона по числу продаваемых альбомов

Альбом группы Eagles "Их величайшие хиты 1971-1975" (Their Greatest Hits 1971-1975) стал самым продаваемым альбомом всех времен по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), обойдя альбом "Триллер" (Thriller) Майкла Джексона, говорится на сайте RIAA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным Ассоциации, альбом Eagles 38 раз становился платиновым, то есть был продан в количестве 38 миллионов копий с момента его релиза в феврале 1976 года. Другой альбом этой группы "Отель Калифорния" (Hotel California) занял третье место в этом рейтинге, став платиновым 26 раз.

"Поздравляем Eagles, которая совершила невероятное, сочинив и записав два из трех лучших альбомов в истории музыки", - заявил Кари Шерман, глава RIAA.

Ранее первую строчку в этом рейтинге занимал Майкл Джексон с альбомом "Триллер". Альбом становился платиновым 33 раза.