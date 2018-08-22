Mercedes-Benz научил головную оптику разговаривать - ФОТО

Компания Mercedes-Benz анонсировала новую функцию головной оптики, получившую название Digital Light. При помощи миллионов микрорефлекторов фары могут проецировать на асфальт перед автомобилем любые изображения - в том числе и текстовые сообщения, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Система Digital Light основана на проецировании излучения светодиодов головной оптики на дорожное покрытие. Причем, по словам создателей системы, каждая фара в этом случае обладает разрешением около миллиона пикселей: конструкцией головной оптики предусмотрено около миллиона микрорефлекторов в каждой фаре, работающих по команде управляющего электронного центра.

Чтобы продемонстрировать работу системы, Mercedes-Benz создал забавный видеоролик. По его сюжету, фары припаркованного седана S-класса неожиданно проецируют на мостовую сообщения, адресованные прохожим и содержащие своего рода комплименты. В ролике отчетливо видно, что система Digital Light способна "рисовать" на асфальте не только буквы, но и пиктограммы.

По мнению разработчиков, основной задачей системы станет не текстовое общение водителя с окружающими, а помощь бортовым системам безопасности. К примеру, Digital Light может служить своеобразным проекционным дисплеем, дублируя на асфальте перед автомобилем указания навигационной системы или информацию дорожных знаков.

Член правления Daimler AG, руководящий разработкой новых технологий Ола Каллениус заявил, что технология Digital Light станет новейшим дополнением к фирменному комплексу систем беззопасности: "С разрешением более миллиона пикселей на фару Digital Light не только создает условия освещения для каждой дорожной ситуации, но и расширяет возможности визуальной поддержки наших систем, ассистирующих водителю".

Правда, когда именно Digital Light найдет применение на серийных "Мерседесах", не уточняется.

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