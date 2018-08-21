В Африке найден древний монумент

Международная группа археологов обнаружила в Восточной Африке мегалитическое сооружение, возраст которого достигает пяти тысяч лет. В месте раскопок было также найдено массовое захоронение, где погребены останки 580 человек. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, монумент представляет собой самое древнее и большое сооружение из всех известных африканских мегалитов. Он расположен рядом с озером Туркана (Кения) и был построен ранними скотоводами. Тела были погребены внутри окруженной валунами платформы, в полости, площадь которой достигает 119,5 квадратных метра. Исследователи также нашли древние украшения и другие артефакты, однако не было выявлено признаков того, что люди при жизни относились к разным социальным группам.

Часть сооружения образована мегалитическими колоннами, которые, как считают исследователи, при строительстве были перемещены из другого места, удаленного от захоронения примерно на километр. Кроме того, рядом с платформой были обнаружены круги и пирамидки, сложенные из камней.

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